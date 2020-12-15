"كوفيد" يُنهي حياة رئيس مجلس إقليم تارودانت

توفي، مساء الثلاثاء بأحد مستشفيات الرباط، أحمد أونجار بلكرموس، رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، عن حزب الأصالة والمعاصرة، متأثرا بمضاعفات إصابته، قبل نحو أسبوعين، بمرض “كورونا” المستجد.

ونعى عدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين والجمعويين بإقليم تارودانت الراحل، الذي تقلد مهام رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت في 13 نونبر من سنة 2017، مذكرين، ضمن تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالخصال الحميدة للراحل.

والراحل أحمد أونجار بلكرموس من مواليد جماعة إمولاس، قبيلة منتاكة بإقليم تارودانت، وهو إطار سابق بوزارة التجهيز، ومفتش النقل بوزارة النقل. وكان الراحل يشغل، قبل وفاته، منصب رئيس مجلس إقليم تارودانت، وحزبيا رئيس الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة.