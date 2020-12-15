"كوفيد" يُنهي حياة رئيس مجلس إقليم تارودانت

توفي، مساء الثلاثاء بأحد مستشفيات الرباط، أحمد أونجار بلكرموس، رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، عن حزب الأصالة والمعاصرة، متأثرا بمضاعفات إصابته، قبل نحو أسبوعين، بمرض “كورونا” المستجد.
ونعى عدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين والجمعويين بإقليم تارودانت الراحل، الذي تقلد مهام رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت في 13 نونبر من سنة 2017، مذكرين، ضمن تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالخصال الحميدة للراحل.
والراحل أحمد أونجار بلكرموس من مواليد جماعة إمولاس، قبيلة منتاكة بإقليم تارودانت، وهو إطار سابق بوزارة التجهيز، ومفتش النقل بوزارة النقل. وكان الراحل يشغل، قبل وفاته، منصب رئيس مجلس إقليم تارودانت، وحزبيا رئيس الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه.
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيراً مِنْ دَارِه ، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار .اللهم لا تحرمنا اجره ولاتفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم بالله الصغيرة والكبيرة.اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشه وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ علمك واياتك ورضي الله تعالى عن الصحابة الكرام أجمعين.