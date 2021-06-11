"كوفيد-19".. عدد الملقحين بالكامل يتجاوز عتبة السبعة ملايين في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن 7 ملايين و47 ألفا و704 أشخاص تلقوا الحقنة الثانية من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، فيما بلغ عدد المتلقين الحقنة الأولى 9 ملايين و362 ألف شخص.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ”كوفيد-19″ أنه تم تسجيل 400 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 523 ألفا و165 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما انتقل مجموع حالات الشفاء التام إلى 510 آلاف و623 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة.

أما العدد الإجمالي للوفيات، فقد انتقل إلى 9202 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالتين بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة في كل من جهة سوس-ماسة وجهة فاس-مكناس.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (183)، والرباط-سلا-القنيطرة (64)، ومراكش آسفي (46)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (44)، والداخلة وادي الذهب (18)، وسوس-ماسة (16)، وفاس-مكناس (10)، والعيون-الساقية الحمراء (8)، والشرق (3)، وبني ملال-خنيفرة (3)، ودرعة-تافيلالت (3)، وكلميم-واد النون (2).

أما بخصوص الحالات النشطة، فقد بلغت 3340 حالة، في حين بلغت الحالات الخطيرة أو الحرجة 207 حالات، من بينها 6 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و101 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، بينما بلغ معدل ملء الأسرة فبلغ 5، 6 في المائة.