"كوفيد-19" يخلف 70 حالة وفاة جديدة بإيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 70 حالة وفاة و 6268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 418 ألف حالة، بينما حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 57 ألفا و959 حالة.

وأشار المصدر الرسمي نفسه إلى أن 3932 من المصابين في وضع حرج، ووفق الإحصائيات فإن عدد المتعافين تجاوز المليون و 210 آلاف إلى غاية الآن.