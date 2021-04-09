كوكاس: الصحافة الورقية تصارع الموت .. والمغرب ليس بلداً ديكتاتورياً

“الصحافة الورقية ماتت أو على وشك الموت”؛ هكذا خاطب الإعلامي المغربي عبد العزيز كوكاس طلبة معهد الصحافة والاتصال بالدار البيضاء، قبل أن يضيف: “هي مثل الفارس، يجاهد ويريد الموت بشرف”.

صاحب كتاب “في حضرة الإمبراطور المعظم كوفيد التاسع عشر”، وهو يشرح حيثيات الموت الذي أوشكت عليه الصحافة الورقية خلال هذا اللقاء المنظم بالمعهد العالي للصحافة أمس الخميس، قال إنها “تتلقى الطعنات من الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وشدد الإعلامي المغربي ذاته على أن “الصحافة المكتوبة الورقية تمر من أزمة، على اعتبار أن صناعة الورق تعيش إشكالات عالميا مرتبطة ببروز تيار يواجه التعدي على الطبيعة”، بيد أنه لفت إلى أن الصحافة المكتوبة ستستمر على الرغم من كل شيء؛ “ذلك أنه خلال الحجر الصحي، شرعت مختلف الجرائد المكتوبة في اعتماد صيغة “بي دي إف”.

وأوضح كوكاس وهو يستعرض مسار الصحافة في البلاد، أن المجتمع المغربي مر من “الشفوي إلى الإلكتروني التقني، ذلك أنه خلال مرحلة المكتوب، لم تكن الجرائد تبيع أعدادا كبيرة”.

وعرج الإعلامي المغربي على مسألة الإثارة في الصحافة، والعناوين التي تجذب القارئ ويعتبرها تدليسا وتمويها له، موضحا في هذا السياق أن “الصحافة تثير انتباه القراء وليس التضليل”، مضيفا: “لا خير في صحافة لا تثير الانتباه إليها”.

وحول ما إن كان الصحافي في المغرب يحظى بمساحة من الحرية في الكتابة، قال الإعلامي كوكاس: “طبعا، هناك مساحة حرية، فأنا تحدثت معكم عن الحسن الثاني ولم يأت أحد لاختطافي”.

وأضاف: “الصحافي يجب أن يكون موضوعيا. لذلك، نحن لسنا جمهورية الموت ولسنا بلدًا ديمقراطيًا، ولكن لسنا بلدا ديكتاتوريا، نحن بلد يبحث عن الوجه الديمقراطي فيه”، قبل أن يقر: “ليست لنا تلك الحرية التي نطمح إليها، لكن لدينا حريات نطمح لتوسيعها أكثر”.

ودعا الصحافي والكاتب المغربي الطلبة الذين يدرسون الصحافة بالمعهد إلى “امتلاك الذكاء وملكة الرؤية”، مشيرا إلى أن “الصحافي يجب أن يكون وفيا لقرائه، لأنه مثل السمكة، إذا لم يكن هناك ماء تفارق الحياة”.