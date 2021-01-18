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تعليقات الزوار3
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داكشي اللي كاين كاريكاتير ممتاز
المشكلة اكتر من وزارة الصحة واكبر بكثير مما تتصورون نطلب من الله ان يمنح للمغارب مناعتا تحميه من هدا الوباء وتخرج المغاربا منتصريين بدون تلقيح .وهدا ما نريه وسيكون اشاء الله
كان على راسم الكاريكاتير ان يرسم مجرة الحكومة وما كوكب الصحة الا كوكبا منها.
للتذكير فالمجرة عبارة عن ملايير الكواكب.