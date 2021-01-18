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‫تعليقات الزوار

3
  • Tetouan
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 00:18

    داكشي اللي كاين كاريكاتير ممتاز

    2
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  • القاسمي
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 00:21

    المشكلة اكتر من وزارة الصحة واكبر بكثير مما تتصورون نطلب من الله ان يمنح للمغارب مناعتا تحميه من هدا الوباء وتخرج المغاربا منتصريين بدون تلقيح .وهدا ما نريه وسيكون اشاء الله

    2
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  • Mouatene
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 00:42

    كان على راسم الكاريكاتير ان يرسم مجرة الحكومة وما كوكب الصحة الا كوكبا منها.
    للتذكير فالمجرة عبارة عن ملايير الكواكب.

    2
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