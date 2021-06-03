"كوكو شانيل" تعيد شريهان إلى خشبة المسرح

بعد سنوات من الغياب عن المسرح والسينما والتلفزيون، عادت الفنانة المصرية شريهان إلى الواجهة، بالإعلان عن عرض مسرحيتها “كوكو شانيل”، بعد تأجيل دام سنة كاملة بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عودة الفنانة المصرية شريهان بعرض العمل المسرحي على منصة “شاهد”.

وشارك رئيس الهيئة سالفة الذكر على حسابه الشخصي بـ”تويتر” برومو قصيرا يوضح عودة شريهان، وعلق عليه: “ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان إلى الأضواء، بعد غياب سنين في عمل مميز”.

وتتناول المسرحية، التي تعود بها شريهان إلى الشاشة مجددا بعد غياب دام نحو 18 عاما، حياة أيقونة الموضة الفرنسية “شانيل”؛ وهي من سيناريو وحوار وكلمات الأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج “العدل ڭروب”.

وكان من المتوقع أن تعرض مسرحية “كوكو شانيل”، التي جرى تصويرها للتلفزيون في عام 2019، في بداية العام الماضي (2020)؛ لكن جائحة “كورونا” حالت دون عرضها.

إلى جانب هذه المسرحية، تستعد شريهان إلى تقديم عدد من العروض المصورة عن شخصيات نسائية أثرت في التاريخ؛ من بينهن الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو، ورابعة العدوية، وأنديرا غاندي، وغيرهن.

وتعد شريهان من أهم الفنانات المصريات، حيث بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها في المسرح: “سك على بناتك” و”علشان خاطر عيونك” و”شارع محمد علي”. كما قدمت للسينما العديد من الأفلام؛ أهمها: “الطوق والإسورة” و”المرأة والقانون” و”فضيحة العمر” و”عرق البلح” و”ميت فل” و”خلي بالك من عقلك” و”كريستال” وغيرها. إلى جانب العديد من الأعمال التلفزيونية؛ منها: “دمي ودموعي وابتسامتي”، بالإضافة إلى فوازير رمضان على مدى سنوات عديدة.

وتوقفت شريهان عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها لأزمة صحية، قبل أن تعلن عودتها عام 2017.