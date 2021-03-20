"كولجيت" تطلق حملة حول صحة الفم والأسنان

أعلنت العلامة التجارية “كولجيت” عن إطلاق حصص تحسيسية عبر الإنترنت حول صحة الفم والأسنان تحت شعار “ابدأ قويا، ظل قوياً”.

وستقوم “كولجيت” في إطار هذه الحملة، ابتداءً من 19 مارس الجاري، بتنظيم سلسلة من فصول “ماستر كلاس” عبر الإنترنت يؤطرها خبراء من أجل التحسيس بأهمية نظافة الفم والأسنان.

والهدف من هذه الحصص هو الإخبار والتوعية بعوامل الخطر، التي تعود أساساً إلى نقص نظافة الفم والأسنان، واتباع نظام غذائي غير صحي.

وسيتم خلال هذه الفصول تقديم نصائح من طرف طبيب الأسنان حول التنظيف الفعال للأسنان، والنظام الغذائي الصحي، والعادات التي يجب أن يتبناها الأطفال.

ويأتي تحرك “كولجيت” في وقت تشير عدد من الدراسات إلى أن نسبة تسوس الأسنان تعرف ارتفاعاً كبيراً في المغرب، إذ يؤثر التسوس على 92 في المائة من البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، وعلى 87 في المائة من المراهقين البالغة أعمارهم 15 سنة، وعلى 81 في المائة من الأطفال في سن 12 سنة.

وحسب المعطيات التي أوردتها “كولجيت”، فإن الاستهلاك السنوي لمعجون الأسنان للفرد في المغرب منخفض مقارنة بباقي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي يصل إلى 55 مل للفرد سنوياً.

ويؤكد الخبراء في هذا المجال أن الوقاية تظل الحل الأمثل لمحاربة التهابات الفم والأسنان، وهو ما يستدعي تعزيز التربية على العادات الجيدة في سن مبكرة، من أجل الحفاظ على صحة الفم والأسنان بشكل أفضل.