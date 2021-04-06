كولومبيا تؤيد مبادرة "الحكم الذاتي" بالصحراء

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الكولومبية، كلاوديا بلوم، اليوم الثلاثاء، على أهمية مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، ودائم، لإنهاء نزاع الصحراء يكون مبنيا على التزام جميع الأطراف، وهو الحل الذي يشكل مسألة حيوية بالنسبة للمغرب، في إطار سيادته ووحدته الترابية.
وأوضح بلاغ مشترك عقب اجتماع افتراضي عن طريق تقنية التواصل المرئي بين كلاوديا بلوم ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن وزيرة الخارجية الكولومبية شددت على أن “الجهود الجدية التي يبذلها المغرب في سبيل التوصل إلى حل سياسي، عملي، واقعي ودائم لهذا النزاع ضمن إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بشكل حصري، قد حظيت باعتراف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في عدة قرارات”.
وخلال هذا الاجتماع الافتراضي، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الاستراتيجية والنموذجية التي تجمع البلدين، كما تدارسا آفاق تطوير العلاقات الثنائية.
يجب على الذباب الكرغلي ان يتقبل الواقع المؤلم، لان ملف الصحراء طُوِي منذ تغريدة ترامب. فهنيئا للمغرب بصحرائه وهنيئا للحظيرة الشرقية بالمرتزقة الارهابيين في تندوف المحتلة التي بدورها سنحررها في القريب العاجل ان شاء الله.
إن شاء الله قنصلية كولومبيا بالداخلة قريباً والعز والنصر للمغرب الحبيب
الصراحة شفت هد الخبر فرحني ، اللهم اجعل هد االبلد امنا و عاش الملك
معظم الدول في العالم تؤيد مغربية الصحراء والادارة الامريكية تعترفت بها ودول اخرى تعرض خريطة المغرب كاملة غير ناقصة كاعتراف منها بمغربية الصحراء واسرائيل تدعم القضية فماذا يريد المغرب بعد ؟!! واش بغيتو اهزوا الصحراء من بلاصتها ويجببوها لكم للرباط!!! هذا غير ممكن، تحركوا شيئما وارهبوا عدوكم الذي لم يعد احد يعنرف به, تحركوا .
كولومبيا دولة جميلة جدا، جميلة ورائعة جدا، كولومبيا أجمل امرأة في العالم عفوا أقصد أجمل دولة في العالم.
مكاين لا حكم ذاتي لا ستة حمص.سالينا، الصحراء را حنا فيها و الله يربح الجزائر بالبوليزاريو يعطيوهم حكم ذاتي فتندوف.
ما شاء الله. اللهما زد وبارك. هدا السيد بوريطة خاصنا نديروا ليه تمتال في الصحراء المغربية والعاصمة الرباط حتى تتدكره الاجيال القادمة.