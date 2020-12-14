كونوا دبلوماسيين يرحمكم الله

لا يمكن لجميع الناس ممارسة العمل الدبلوماسي، لأن الدبلوماسية أصعب من الحرب. وقد اختارت جل دول العالم منح ممارسة الصلاحيات الدبلوماسية لقائد البلاد، حتى لا ترتبط مصالح الوطن بأهواء السياسيين.

وفي المغرب، ترتبط التحركات الدبلوماسية بتقاليد عريقة. وربما فهم الكثيرون من المواطنين اليوم لماذا لم يتسرع المغرب، بخلاف دول أخرى، في تهنئة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بفوز متنازع عليه في الانتخابات الأمريكية؛ لأن هذا الأخير لم يكن ليبدأ، في أي حال من الأحوال، رحلته في البيت الأبيض بالتوقيع على مرسوم رئاسي يعترف بمغربية الصحراء، ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد للقضية.

وانظروا إلى هذا النجاح المغربي غير المسبوق، حيث باتت قوى عظمى لها عضويتها في مجلس الأمن تتعامل بجدية مع التوجهات المغربية. من كان يتصور أن يكون المغرب من أوائل البلدان التي حصلت على حصتها من اللقاح الصيني لمواجهة وباء كورونا؟ من كان يتصور أن الصين وأمريكا، اللتين تختلفان في كل شيء، تجتمعان فيما يتعلق بمصالح المملكة المغربية؟.

المغرب حقق انتصارات ثابتة في زمن كورونا، واستطاع تدبير الأزمة الخليجية على طريقته بنجاح؛ ولكن البعض منا كانوا ينتظرون الفشل، ربما لأنهم اعتادوا على الفشل..

ما معنى أن يكون بيننا من يصدر بلاغات مشككة في اللقاح الصيني، دون بديل علمي؟ ما علاقة جمعية حقوقية باكتشاف طبي؟ ما علاقة “الخلايا الفكرية”، التي اعتادت الجهر بمناصرة البوليساريو، بالاكتشافات العلمية؟ هل يعقل الانتقال من المزايدة في السياسة إلى المزايدة على العلم؟ لماذا يصر البعض على النظر إلى الجانب الفارغ من الكأس؟ لماذا لم يفهم البعض أن أمريكا لا تلعب في القرارات الاستراتيجية، وأن قرار افتتاح قنصلية أمريكية في العيون يتجاوز مجرد توقيع رئاسي على اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء، إلى إجراءات مرتبطة بعمق الدولة الأمريكية، حيث لا يمكن لجو بايدن نفسه (في حالة ممارسته للسلطة) أن يتجاوز هذه القرارات، التي تلزم أمريكا دوليا.

إن الفهم الدبلوماسي للتطورات هو السبيل الوحيد لإدراك عمق وحساسية المرحلة التي تجتازها بلادنا. والمؤكد أن أسلوب التشكيك لا يمكن أن يحقق أية فوائد لأصحابه أو لباقي المواطنين؛ فالدعاية للموقف الروسي المنتقد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراف الروسي بمغربية الشواطئ الصحراوية، بعد التوقيع قبل أسابيع على اتفاق للصيد البحري مع المغرب مدته أربع سنوات ويشمل المناطق الجنوبية. ومن يتساءل عن موقف إنجلترا، ما عليه أن يعرف سوى أن إنجلترا بدورها ستتفتح قريبا قنصليتها بمدينة العيون..

كل من أمريكا وروسيا وإنجلترا والصين أعضاء في مجلس الأمن المكون من خمسة أعضاء، وحل قضية الصحراء اختصاص حصري لمجلس الأمن.

إذا، فاللعبة لعبة دبلوماسية بالأساس، ولا سبيل لفك شيفرات المرحلة دون الإلمام بالقواعد الدبلوماسية؛ فكونوا دبلوماسيين، يرحمكم الله..