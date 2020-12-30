كيبيك تريد فرض "فحص الفيروس" قبل وبعد السفر

بسبب عدم التزام عدد من المواطنين بتحذيرات حكومة كيبيك من السفر خارج المقاطعة خلال هذه الفترة، وانتشار مجموعة من الصور التي تظهر الاختلاط خلال فترة الاستجمام بعدد من دول الجنوب التي يقصدها الكيبيكيون، كالمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، قال وزير الصحة الكيبيكي، كريستيان دوبي، إن “حكومة مقاطعة كيبيك، وحتى لا تتكرر سيناريوهات سابقة، طلبت من الحكومة الفيدرالية تطبيق إجراءات ضرورية؛ أهمها إجبارية خضوع المسافرين العائدين إلى كيبيك لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل وبعد عودتهم من السفر”.

وأيدت الحكومة الفدرالية هذا الطلب، حسب ما صرح به الوزير خلال مؤتمر صحافي؛ وقال إن “أوتاوا تقترح العمل بالإجراءات الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2021 لكن حكومة كيبيك تضغط من أجل أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ فورا، خصوصا أن مطاراتها بمونتريال ومدينة كيبيك سوف تستقبل ما يقرب من 3000 مسافر خلال يوم الأربعاء”.

وتنص الإجراءات الجديدة على أنه يجب على المسافرين الذين تجاهلوا توصيات الصحة العامة أن يقدموا اختبار “PCR” سلبيًا في مطار المغادرة قبل الصعود إلى الطائرة، سواء في الولايات المتحدة أو في المكسيك. وبعد وصولهم، يجب عليهم الخضوع لاختبار فحص سريع.

وأضاف الوزير خلال حديثه أن “الشخص الذي تظهر نتيجة فحصه إيجابية في المكسيك عليه أن يجد غرفة في فندق على نفقته الخاصة”، مؤكدا أن شركة النقل الجوي لن تقبله للعودة إلى كيبيك. وأضاف قائلا: “أولئك الذين غادروا بالفعل يجب عليهم أن يمتثلوا “.

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، شددت حكومة كيبيك على ضرورة ضمان مراقبة أفضل للامتثال للحجر الصحي للمسافرين العائدين؛ بحيث أبرز وزير الصحة الكندي أنه “بعد الاختبارات، سيتعين علينا التأكد من أن الناس يفهمون جيدًا أنه يجب عليهم اتباع الحجر الصحي”، مضيفا: “إذا لم يتم اتباع الحجر الصحي، فسيتم فرض غرامات “.

ومعلوم أن كيبيك سجلت 2381 إصابة جديدة و64 حالة وفاة أمس الثلاثاء، ليصبح مجموع المصابين بفيروس كورونا المستجد بها 197.311، وعدد المتوفين جراء “كوفيد-19” 8124، منذ بداية الوباء.