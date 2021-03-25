كيبيك تقر جرعة واحدة للمصابين السابقين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بحكومة كيبيك، في بيان صحافي، صدر اليوم الخميس، أنه يمكن الاكتفاء بتطعيم الأشخاص الذين ثبت تشخيصهم بشكل إيجابي بفيروس “كورونا” المستجد بجرعة واحدة فقط من اللقاح, مع إمكانية حصولهم على الجرعة الثانية في حالة إذا ما رغبوا في ذلك.

وجاء هذا القرار اعتمادا على التوصية التي أصدرتها لجنة التحصين في كيبيك، التابعة للمعهد الوطني للصحة العامة.

فوفقًا للجنة التحصين، فإن جرعة واحدة من اللقاح كافية للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بفيروس “كورونا”؛ لأنهم يصبحون في الغالب مؤهلين مناعيا، من خلال تطوير ذاكرة مناعية أثناء الإصابة بالفيروس.

وتستمر اللجنة سالفة الذكر في مراجعة الأدلة المتعلقة بالحماية التي توفرها جرعة واحدة من اللقاح لمن أصيبوا في السابق، للتأكد مما إذا كانت الجرعة الثانية لا تزال ضرورية.

وحسب وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية دائما، فقد أظهرت دراسات علمية استجابة مناعية ممتازة بجرعة واحدة للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بفيروس “كورونا” المستجد، حيث يمكنهم إنتاج الأجسام المضادة المطلوبة بجرعة واحدة فقط من اللقاح.

وقالت الوزارة ذاتها، في بيانها الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن “الشخص الذي تم تأكيد إصابته بـ COVID-19 من خلال اختبار تضخيم الحمض النووي (NAAT) لـ SARS-CoV-2 يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح ليتم اعتباره محصنًا بشكل كافٍ”. ويفضل أن تعطى له هذه الجرعة بعد 3 أشهر على الأقل من نهاية النوبة الحادة من إصابته أو بعد 3 أشهر على الأقل من نتيجة NAAT الإيجابية؛ لكنها توصي بالاستمرار في إعطاء جرعتين، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، رغم أن لديهم تاريخا من الإصابة بالعدوى.

وتؤكد الوزارة أنه بالنسبة إلى كل الراغبين في الحصول على جرعتين من اللقاح سيكونون قادرين على الحصول عليها، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على سير عملية التلقيح وأنها ستستمر في تطوير معرفتها بالموضوع.