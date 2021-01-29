كيفية إلغاء إصدار "مايكروسوفت ويندوز 10 S"

أشارت بوابة التقنيات “تليتاريف.دي” الألمانية إلى توافر إصدار ويندوز 10 S منذ صيف 2018، ومع ذلك لم يستعمله الكثير من المستخدمين، وهو عبارة عن إصدار خفيف من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز ويحتاج إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت فقط، ولكنه يسمح بتثبيت التطبيقات من متجر مايكروسوفت فقط.

ويمكن للمستخدم، الذي يرغب في تثبيت برامج أخرى، التخلي عن هذا الإصدار الخفيف من نظام مايكروسوفت ويندوز، والذي تم تطويره لتعزيز جوانب الأمان والأداء، ويمكن للمستخدم القيام بذلك مجانا وبدون إعادة تثبيت نظام التشغيل، وذلك عندما يتم تسجيل الدخول بواسطة حساب مايكروسوفت.

عودة غير ممكنة

وقد أعلنت مايكروسوفت عن بعض التعليمات للقيام بهذه الخطوة؛ حيث أكدت الشركة الأمريكية أنه لا يمكن للمستخدم العودة إلى وضع ويندوز 10 S بعد التغيير، ويتم ذلك عن طريق فتح قائمة الإعدادات والانتقال إلى بند “التحديث والأمان/التفعيل”، ثم يتم تحديد الخيار “الانتقال إلى المتجر” في قسم “التحويل إلى ويندوز 10 Home” أو قسم “التحويل إلى ويندوز 10 Pro”.

ومع ذلك ينبغي على المستخدم مراعاة عدم النقر سهوا على رابط “الانتقال إلى المتجر” في قسم “الترقية لإصدار ويندوز”، وبعد ذلك يتعين على المستخدم النقر على زر “استرداد” في صفحة “إيقاف الوضع S”، وبمجرد ظهور رسالة تأكيد يكون لدى المستخدم إصدار ويندوز 10 العادي، والذي يتيح إمكانية تثبيت البرامج من خارج متجر مايكروسوفت.