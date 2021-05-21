"كُتاب المغرب" يدعو إلى جبهة لنصرة فلسطين‎

قام وفد من اتحاد كتاب المغرب، يتكون من عبد الرحيم العلام، رئيس الاتحاد، وعبد المجيد شكير ولطيفة المسكيني، عضوي المكتب التنفيذي للهيئة ذاتها، بزيارة تضامن وأخوة لجمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية.

حضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني محمد قديح، الكاتب الثاني بسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وغادة الطيراوي، مسؤول الشؤون الثقافية بالسفارة، وفق ما أورده اتحاد كتاب المغرب في بلاغ له، توصلت به هسبريس.

وتخلل هذا اللقاء حديث عن عديد المواضيع ذات الصلة بالأوضاع الحالية الصعبة بفلسطين، و”بالتضامن الوطني والدولي المتواصل مع فلسطين وشعبها، في مواجهته البطولية للغطرسة الصهيونية، بمثل ما تخلل اللقاء حديث عن أهمية صوت المثقف اليوم الداعم للقضية الفلسطينية، وعلاقة اتحاد كتاب المغرب بنظيره الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، والدعوة إلى جبهة يقودها مثقفو العالم وكتابه، لنصرة القضية الفلسطينية والتعريف بتاريخ فلسطين وحضارتها وقضيتها وثقافتها وإبداعها، وعن حضور فلسطين التاريخي في وجدان الشعب المغربي، كما في الفكر والإبداع المغربيين، وفي برامج اتحاد كتاب المغرب ومواقفه ونداءاته منذ تأسيسه”.

وشدد اتحاد كتاب المغرب على أن هذه الزيارة تأتي في إطار تجديد الاتحاد لتضامنه التام مع الشعب الفلسطيني ومع مثقفيه ومبدعيه وفنانيه وإعلامييه، ومواصلة منه التعبير بشدة عن “مختلف أشكال الإدانة والتنديد بالعدوان الصهيوني الهمجي، وبالمجازر الوحشية التي يقترفها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل والأرض والمقدسات”.