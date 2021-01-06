"لارام" تطلق خطا جويا جديدا بين البيضاء ودبي‎

من المرتقب أن تطلق الخطوط الملكية المغربية، ابتداء من 28 مارس 2021، خطا جويا جديدا مباشرا يربط الدار البيضاء بدبي، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع.

ووفق بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية، فإنه سيتم تشغيل الرحلات من الدار البيضاء كل ثلاثاء وخميس وأحد، إذ ستستغرق الرحلة سبع ساعات ونصف الساعة، بينما سيتم تحديد ساعة الإقلاع في الثامنة و5 دقائق مساء (بالتوقيت المغربي)، على أن يكون الوصول إلى دبي على الساعة السادسة و35 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي).

أما بالنسبة للرحلات القادمة من دبي، فستبرمج مواعيدها أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، على أن تستغرق الرحلة ثماني ساعات، إذ ستقلع الرحلات في الساعة الثامنة و35 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، لتصل الدار البيضاء على الساعة الواحدة و35 دقيقة زوالا.

وسيتم تنفيذ هذه الرحلات بواسطة طائرات “بوينج 787 دريملاينر”؛ “وهي أحدث جيل من الطائرات، وتتسم بالكفاءة ومراعاة البيئة، وتوفر راحة وأمانا ممتازين”.

وأضاف البلاغ أن هذا الخط الجوي الجديد سيلبي توقعات الجالية المغربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك جميع المسافرين المغاربة والإماراتيين من رجال الأعمال والسياح.