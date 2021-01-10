لاعبون مغاربة يتألقون في كبريات الدوريات الأوروبية

بصم الدوليون المغاربة، الذين يؤثثون مختلف البطولات الأوروبية لكرة القدم، على حضور متميز خلال المباريات التي جرت نهاية الأسبوع الجاري، حيث ساهموا بقوة في تحقيق النتائج الإيجابية لفرقهم، وبالتالي تمكنوا من خطف الأضواء، سواء عبر الأهداف التي سجلوها أو من خلال التمريرات الحاسمة التي قدموها.

فبرسم الدورة الـ18 من البطولة الإسبانية، وقع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريقه أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على أرضية ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، ليرفع رصيده من الأهداف إلى ثمانية أهداف مع ناديه إشبيلية هذا الموسم.

وسجل اللاعب المغربي ثلاثية الفوز على ريال سوسيداد (3-2) في الدقائق 4 و7 و46، فيما كان هدفا الفريق الضيف من توقيع دييغو كارلوس (د 6 ضد مرماه) وألكسندر إسحاق (د 14)، ليرتقي عقب هذا الإنجاز إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة الإسبانية مناصفة مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد.

وحسب موقع “ميسترشيب” المتخصص في رصد أرقام الدوري الإسباني، فإن الهداف المغربي نجح في تسجيل ثاني ثلاثية في الموسم الحالي بـ”الليغا”، بالإضافة إلى كونه أول لاعب يحزر “هاتريك” لنادي إشبيلية في المسابقة المحلية منذ العاشر من مارس 2019.

نفس الإنجاز حققه مواطنه يونس بلهندة، متوسط ميدان فريق غلطة سراي التركي، بعدما قاده إلى فوز كاسح على ضيفه غينتشلاربيرليغي بسداسية نظيفة، منها “هاتريك” للدولي المغربي في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على أرضية ملعب “تورك تيليكوم أرينا” برسم الجولة الـ18 من الدوري التركي الممتاز.

وتمكن بلهندة من توقيع ثاني “هاتريك” في مسيرته الاحترافية، وكان الأول مع ناديه السابق دينامو كييف الأوكراني في المواجهة التي خاضها بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في شهر أكتوبر، حسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات الرياضية في نسختها التركية.

وفي الدوري الألماني (البوندسليغا)، قاد الدولي المغربي أمين حارث فريقه شالكه إلى تحقيق فوزه الأول منذ أوائل 2020، باكتساحه هوفنهايم برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب “فيلتينس آرينا”، أمس السبت، برسم الجولة الخامسة عشرة من البطولة الألمانية .

وساهم الدولي المغربي بقوة في تحقيق هذا الانتصار الهام، حيث كان وراء ثلاث تمريرات حاسمة، بفضلها تمكن الأمريكي ماثيو هوب من تسجيل ثلاثية في مرمى هوفنهايم (42 و57 و63) قبل أن يضيف أمين الحارث الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وبهذا الانتصار تجنب شالكه معادلة الرقم القياسي السلبي لعدد المباريات المتتالية من دون فوز في تاريخ الدوري، والمسجل من قبل تاسمانيا برلين خلال موسم 1965-66 (31 مباراة من دون فوز).

واعتبر موقع “هو سكورد” للإحصائيات أن نجم المباراة الأول كان أمين حارث، بعدما ساهم بفوز فريقه لأول مرة بالدوري عقب 358 يوما من سلسلة الهزائم، مقابل المستوى الجيد الذي قدمه خلال هذا اللقاء .

وفي الدوري اليوناني لكرة القدم، واصل الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم نادي أولمبياكوس، تألقه الكبير في الموسم الحالي، بعدما قاد فريقه إلى الفوز بهدفه الحاسم في المباراة التي انتهت بـ2-1 أمام غريمه التقليدي بانيتوليكوس.

وبذلك يعتلي الهداف المغربي قائمة هدافي الدوري اليوناني برصيد 14 هدفا، بفارق ستة أهداف عن خيرونيمو باراليس، هداف فريق أستيراس تريبوليس، صاحب الثمانية أهداف، ويساهم بالتالي في احتلال فريقه أولمبياكوس صدارة الدوري اليوناني برصيد 43 نقطة خلال 15 دورة .

وبرسم الدورة الـ17 من بطولة إيطاليا لكرة القدم، واصل الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلانو، هوايته في هز الشباك، حيث وقع سادس أهدافه خلال الموسم الجاري، في المباراة التي جمعت فريقه بفريق روما (2-2)، اليوم الأحد، على أرضية ملعب “أوليمبيكو”.

وسجل حكيمي هدفا خارقا في الدقيقة 63 بعد أن توصل بالكرة داخل مربع العمليات، فراوغ لاعبا وأطلقها بيسراه في الزاوية العليا مسجلا هدف التقدم لفريقه.

وحسب موقع “أوبتا” للإحصائيات، فقد أضحى حكيمي أول مدافع في إنتر ميلان يسجل 6 أهداف بالدوري الإيطالي خلال موسم واحد منذ الظهير البرازيلي مايكون في موسم 2009 – 2010.