لاعبو الرجاء يُجرون حصتين تدريبيتين في مصر

حددت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم موعد سفر بعثة الفريق صوب الديار المصرية، تأهبا لمواجهة بيراميدز المصري، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن مسؤولي “الفريق الأخضر” اختاروا شد الرحال إلى مصر ظهر الجمعة المقبل، على متن طائرة خاصة، وذلك قبل يومين من موعد المواجهة المقررة الأحد المقبل.

ووفق المصادر نفسها فإن “النسور” سيستفيدون من حصتين تدريبيتين بأرض الكنانة، بينما تأكدت عدم مرافقة جمال سلامي بعثة الفريق، بعد أن تشبث بتقديم استقالته بشكل نهائي من منصبه مدربا للرجاء.

وحسب المصادر ذاتها فإن الرجاء سيعود إلى مدينة الدار البيضاء مباشرة بعد نهاية مباراته أمام بيراميدز، علما أن رفاق العميد محسن متولي حققوا الفوز على الفريق المصري الأحد الماضي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي دارت أطوارها على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

يشار إلى أن الرجاء يتربع على صدارة مجموعته بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، كما أن شباك أنس الزنيتي،

“حامي عرين النسور”، لم تهتز في المباريات الثلاث الماضية برسم كأس الكونفدرالية.