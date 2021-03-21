لاعبو المنتخب الوطني يتوافدون على مركب محمد السادس في المعمورة

يبدأ لاعبو المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، من مساء اليوم الأحد، التوافد على مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في مدينة سلا، بغية الدخول في استعدادات لمواجهتَي موريتانيا وبوروندي.

ويندرج اللقاءان في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي من المرتقب أن تحتضنها الملاعب الكاميرونية مطلع السنة المقبلة.

وعلمت”هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن كلا من سليم أملاح، مهاجم نادي ستاندار لييج البلجيكي، ونايف أكرد، مدافع رين الفرنسي، وآدم ماسينا، مدافع واتفورد الإنجليزي، سيكونون بين أوائل الملتحقين.

كما يهم المعطى، أيضا، ياسين بونو ومنير الحدادي ويوسف النصيري، من نادي إشبيلية الإسباني، وسفيان شاكلة، مدافع خيتافي الإسباني، ليدخولوا معسكر “أسود الأطلس” بحلول المساء.

وحسب المصادر نفسها فإن توافد العناصر الوطنية على “مركب محمد السادس” سيتواصل إلى غاية غد الاثنين، إذ ينتظر أن يُجروا حصتهم التدريبية الأولى تحت قيادة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه، في الـ26 من مارس الجاري، المنتخب الموريتاني الأول لكرة القدم، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا في نواكشوط.

ويستضيف “أسود الأطلس” منتخب بوروندي، يوم 30 مارس الحالي، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، برسم الجولة السادسة من التصفيات القارية نفسها.