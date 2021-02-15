لاعبو "فوتسال" الكوكب المراكشي ينهون الاحتجاج

عقد المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، الأحد، اجتماعا مع فريق كرة القدم المصغرة، للتواصل مع اللاعبين والمدرب، بعد الامتناع، يوم الأربعاء الماضي، عن مواجهة فريق دينامو القنيطرة بمدينة القنيطرة، ضمن الجولة الخامسة برسم بطولة القسم الوطني الممتاز.

وأرجع لاعبو الكوكب المراكشي لكرة القدم المصغرة هذا القرار إلى حرمانهم من مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية التي لم يتسلموها منذ بداية البطولة، التي دخلت دورتها الخامسة، مؤكدين أنهم مدينون للمكتب الجديد براتب شهرين و3 منح (فوزان وتعادل).

وأوضح فيصل بوجغاض، عضو المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، المكلف بالإشراف على فريق الكرة المصغرة، أن “الاجتماع الذي عقد، بأمر من رضوان حنيش، رئيس الفريق، كان فرصة لبناء قناة تواصل مباشرة مع اللاعبين”.

وفي تصريحه لهسبريس أضاف المتحدث ذاته: “تمت تسوية المستحقات التي ليست سوى أجرة شهر يناير، ومنح الفوز، لأن اللاعبين يتلقون مستحقاتهم كما تنص على ذلك قوانين الجامعة الملكية لكرة القدم، رغم الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الفريق الأم”.

وواصل بوجغاض: “نلعب هذا الموسم على البطولة وكأس العرش، ولنا الثقة الكاملة في المدرب كإطار وطني يساعد مدرب المنتخب الوطني للشبان”، مضيفا: “سيتخذ المكتب المسير للكوكب الإجراء المناسب في حق اللاعبين، الذين خرقوا القانون”.

وأكد المتحدث نفسه أن الفريق كان يتوصل بمصاريف الرحلات، بمناسبة جميع المباريات التي تجرى خارج الميدان، مضيفا: “لقد استغرب المكتب المسير القرار الذي اتخذ بدون وجه حق”، وزاد: “هذا المكتب لا يعد سوى بما يستطيع توفيره لفائدة اللاعبين، الذين عليهم أن يعتنوا بالأداء الجيد داخل رقعة الملعب”.

وكانت إدارة النادي توصلت يوم 25 من الشهر الماضي بمنحة تهم هذا النوع من الرياضة، من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لفائدة الفريق، تقدر بحوالي 130000 ألف درهم، تم الحجز عليها بالحساب البنكي القديم للفريق، في إطار تسوية ملفات الجامعة الدولية لكرة القدم.

يذكر أن فريق الكوكب المراكشي للكرة المصغرة يحتل المركز الثالث في بطولة القسم الوطني الممتاز، برصيد 7 نقاط، حصل عليها من انتصارين وتعادل وهزيمة.