عندما استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لالة جمالة العلوي خلال شهر أبريل من سنة 2017، حرصت سفيرة المغرب بواشنطن على تقديم وثائق اعتمادها للرئيس في علبة فاخرة، يرجح أنها من أعمال الصناع التقليديين المغاربة. وقتها أكدت السفيرة أن المغرب والولايات المتحدة يجمعهما “حلف تاريخي راسخ، يعود إلى 20 دجنبر1777، حينما أصبح المغرب أول أمة تعترف رسميا باستقلال وسيادة 13 ولاية أمريكية ناضلت من أجل الحرية”؛ ولم يكن لهذه الجملة وقتها الوقع نفسه الذي تحمله اليوم، إلا بعدما كرر ترامب العبارات نفسها وهو يوقع قرارا تاريخيا للبيت الأبيض يعترف بمغربية الصحراء ويدعم مقترح الحكم الذاتي بدون حدود.
السفيرة المغربية، التي تنتمي إلى العائلة الملكية، طرقت عدة أبواب منذ تعيينها بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ذلك أنها كانت حريصة على التواصل مع الجالية اليهودية المغربية في أمريكا، وتصر على بعث برقيات التهاني لها في كل مناسبة، ومنها هيلولة “الحاخام مسعود أبو حصيرا” على سبيل المثال.
ورغم أن اسم السفيرة لالة جمالة لا يتكرر كثيرا في وسائل الإعلام، لكن أغلب الدبلوماسيين يعرفون قيمة المرأة التي تم دمجها في السلك الدبلوماسي سنة 2009 كسفيرة بإنجلترا، قبل أن تنتقل إلى أمريكا، لتجذب الأضواء مؤخرا من خلال تكليفها بتقديم “الوسام المحمدي”، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، كهدية من الملك محمد السادس إلى ترامب؛ بالإضافة إلى جائزتين سلمتهما لكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.
لقد تزامن وجود السفيرة المغربية لالة جمالة العلوي مع دينامية كبيرة في العلاقات المغربية الأمريكية، والأمل معقود على المجهودات الدبلوماسية للحفاظ على المكتسبات الأخيرة.
تطلب من السيدة السفيرة العمل كثيرا لجبر اضرار السياسة الاعلامية المحلية و ها هي تجني و نحن جميعا و الشعب ثمار العمل الخالص الذي هو صناعة بحد ذاته لا ديبلوماسية او سياسة خارجية بل هو العمل ثم العمل بتوجيهات جلالة الملك نصره الله
الاميرة جمالة وفريقها المحترم قاموا بعمل جبار في خدمة مصالح الوطن بديار المملكة المتحدة، وجميع افراد الجالية المغربية يشهدون لها بدلك، وعززت تطور العلاقة بين المملكتين العريقتين في العالم، وراى صاحب الجلالة تعيينها كسفيرة للملكة بالولايات المتحدة، وعملها الجاد و الاحترافي مع فريقها المحترف جعل بلد الحبيب جني انتصارات استراتيجية عظيمة في خدمة القضية الوطنية الاولى الاقاليم الجنوبية وحدة تراب المملكة، و نرجوا من جميع السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي المغربي بالحاج الاقتداء بهده التجربة لخدمة الوطنية و قضياه بالجد و الاجتهاد.
مثل هده الشخصية التي كانت تشتغل في الخفاء هم اللدين يأخدون المسؤولية على عاتقهم تكليفا و لبس تشريفا..و يحصلون على تقدير من طرف الشخصيات التي تتعامل معهم، يعرفون ثقلهم السياسي و أنهم مصلحة وطنهم فوق جميع المصالح …هؤلاء هم الشرفاء اللدين يسري في عروقهم دم الوطن و المواطنة…فلك يا سيدتي كل تقدير و الإحترام و جزاء عنا خير الجزاء
الوقت ليس مناسبا لمنح ترامب وساما ملكيا .مغربيا
لان ترامب يواجه تهم كبيرة وخطيرة من الدولة الأمريكية الا وهي التحريض.على الإرهاب والانقلاب.
كان من المفروض أن يبقى المغرب. محايدا شيئا ما.
حتى تهدأ الأمور. فالمغرب.في أرضه وصحرائه
وترمب وغيره. لن يغيران من الواقع شيئا.