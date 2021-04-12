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‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 00:17

    نعم للتعاقد ومن اراد الوظيفة العمومية نا عليه سوى اجتياز مباراة الممرضين والدرك والشرطة والقضاء والمالية ووووو والسلام عليكم

    -3
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  • استاذ 79
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 00:29

    نعم للعاقد هو خيار دولة وليس رغبة و المؤيدين للتعاقد انما يبتغون الفتنة

    0
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