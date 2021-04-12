أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
00:23
الدرهم يتحسن أمام الدولار في سوق الصرف
-
23:30
اختلالات وراء إعفاء مسؤولين أمنيين في المهدية
-
23:14
الوثائق الملكية تعزز السيادة المغربية على الصحراء
-
23:03
مشروع "روابط" يكرّس المشاركة المواطنة للشباب
-
22:19
دراسة تقيّم تدبير الدولة والإعلام لجائحة كورونا
-
22:16
الفتح الرياضي يفوز على ضيفه المغرب التطواني 2-1
-
22:15
جمعية "عطاء بلا حدود" تصل إلى منطقة المحبس
-
21:59
التعادل يحسم مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل
-
21:37
وزير فرنسي يقلل من أهمية "التوتر" مع الجزائر
-
21:19
الرجاء يتأهل إلى ربع نهائي "كأس الكونفدرالية"
-
20:22
22 مليارا لإنشاء مجمع سياحي ورياضي بالبيضاء
-
20:08
ندوة تقارب "الوثيقة التاريخية في الفضاء الرقمي"
نعم للتعاقد ومن اراد الوظيفة العمومية نا عليه سوى اجتياز مباراة الممرضين والدرك والشرطة والقضاء والمالية ووووو والسلام عليكم
نعم للعاقد هو خيار دولة وليس رغبة و المؤيدين للتعاقد انما يبتغون الفتنة