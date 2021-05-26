لجنة استطلاعية تزور مطرح النفايات بمديونة و"أم عزة"

يرتقب أن يزور وفد برلماني يقود مهمة استطلاعية للمطرحين العموميين للنفايات بكل من مديونة بالدار البيضاء و”أم عزة” ضواحي الرباط؛ للوقوف على تدبير هذين الفضاءين.

وحسب ما أكدته مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن اللجنة الاستطلاعية، التي يترأسها حسن بنعمر ويشغل أحمد بريجة مقررها، بدأت اجتماعاتها هذه الأيام قصد الإعداد للزيارة المرتقبة للمطرحين المذكورين.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن الوفد البرلماني اختار المطرح العمومي بمديونة لزيارته والنظر في تدبيره والمشاكل التي تعترض فتح المطرح الحديث باعتباره الأكبر بالمملكة، إذ يستقبل عشرات الأطنان من النفايات يوميا.

وشددت المصادر نفسها على أن البرلمانيين اختاروا زيارة المطرح العمومي التابع للرباط على اعتبار أنه جرى تجهيزه وتهيئته ويتم تدبيره من لدن مؤسسة خاصة؛ وهو ما سيمكن من الاطلاع على تجربة مخالفة لمطرح مديونة الجديد، الذي ما زال يجد صعوبات من أجل الخروج إلى حيز الوجود.

وأكدت مصادر هسبريس أن اللجنة ستقوم، أيضا، بزيارة وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، من أجل الوقوف على دورهما في تهيئة المطارح العمومية ومدى التزامهما بالنهوض بالمطارح حتى تستجيب للمعايير البيئية المعمول بها.

وسيعمل أعضاء المهمة الاستطلاعية على زيارة مطرح مديونة بعد ملاقاة والي جهة الدار البيضاء سطات ورئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، إلى جانب عامل إقليم مديونة ورئيس جماعة المجاطية التي يوجد على ترابها المطرح الجديد؛ وذلك للوقوف على الإشكالات التي تعترض انطلاق العمل فيه.

وعلى مستوى مدينة الرباط، فإن اللجنة، وفق المصادر نفسها، ستعمل على زيارة مطرح أم عزة التابع إداريا لعمالة الصخيرات تمارة، إلى جانب والي الجهة وعامل الصخيرات ورئيس جماعة “أم عزة”.

ويعد مطرح النفايات بمديونة من أكثر النقط السوداء التي تلاحق المسؤولين بجهة الدار البيضاء سطات، حيث يعرف تعثرا كبيرا ويجعل من وضع حد للكارثة البيئية التي تشهدها المنطقة المجاورة له أمرا بعيد المنال؛ ففي الوقت الذي تستعد فيه

جماعة الدار البيضاء لوضع حد لهذه الكارثة البيئية، وضعت جماعة المجاطية أولاد طالب شروطا أمامها من شأنها عرقلة ترحيل المطرح القديم صوب المحدث.

وحسب ما أكدته مصادر جريدة هسبريس في وقت سابق، فإن جماعة المجاطية التابعة لإقليم مديونة، التي يوجد المطرح الجديد المشيد على ترابها، ترفض فتحه والترخيص له، بالرغم من أنه صار جاهزا لاستقبال النفايات.