لجنة الأخلاقيات بجامعة الكرة توقف مسيرا ولاعبة

لجنة الأخلاقيات بجامعة الكرة توقف مسيرا ولاعبة
صورة: و.م.ع
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 21:36

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارات تأديبية في حق رئيس فريق مولودية كلميم، ولاعبة ضمن النادي ذاته.

وجاءت قرارات لجنة الأخلاقيات كما يلي:

ـ إيقاف عبد المغيث مبروك، رئيس نادي مولودية كلميم، لمدة 5 سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لتزويره رخص لاعبات كرة القدم واستعمالها.

ـ إيقاف مليكة أمزكو، لاعبة فريق مولودية كلميم، لمدة 3 سنوات نافذة، لاستعمالها عن علم رخصة لاعبة أخرى.

الجامعة الملكية المغربية قرارات تأديبية كرة القدم لجنة الأخلاقيات

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