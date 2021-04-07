لجنة الأخلاقيات بجامعة الكرة توقف مسيرا ولاعبة

أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارات تأديبية في حق رئيس فريق مولودية كلميم، ولاعبة ضمن النادي ذاته.

وجاءت قرارات لجنة الأخلاقيات كما يلي:

ـ إيقاف عبد المغيث مبروك، رئيس نادي مولودية كلميم، لمدة 5 سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لتزويره رخص لاعبات كرة القدم واستعمالها.

ـ إيقاف مليكة أمزكو، لاعبة فريق مولودية كلميم، لمدة 3 سنوات نافذة، لاستعمالها عن علم رخصة لاعبة أخرى.