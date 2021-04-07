لجنة الأخلاقيات بجامعة الكرة توقف مسيرا ولاعبة
هسبورت - متابعة
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 21:36
أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارات تأديبية في حق رئيس فريق مولودية كلميم، ولاعبة ضمن النادي ذاته.
وجاءت قرارات لجنة الأخلاقيات كما يلي:
ـ إيقاف عبد المغيث مبروك، رئيس نادي مولودية كلميم، لمدة 5 سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لتزويره رخص لاعبات كرة القدم واستعمالها.
ـ إيقاف مليكة أمزكو، لاعبة فريق مولودية كلميم، لمدة 3 سنوات نافذة، لاستعمالها عن علم رخصة لاعبة أخرى.
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