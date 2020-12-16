لجنة الانخراط داخل الوداد تصادق على 33 طلبا فقط

أعلن مهدي الزوات، المكلف بنشر المعطيات والأرقام المتعلقة بورش الانخراط داخل اللجنة المعنية التابعة للوداد الرياضي، أن هذه الأخيرة صادقت على 33 طلب انخراط فقط، إلى حدود الأحد الماضي، علماً أن أبواب الانخراط فتحت منذ حوالي أسبوع وستغلق في الخامس من يناير المقبل.

وعبّر عدد من أنصار الفريق “الأحمر” عن خيبة أملهم من الرقم المسجل إلى حدود الأحد الماضي، قياساً بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها لجنة الانخراط من أجل إحداث صيغ مختلفة للعملية، بسومة تبتدئ من 3500 درهم.

ونجحت لجنة الانخراط داخل الوداد الرياضي في إحداث ثورة في عملية الانخراط، بداية من توفير صيغ مختلفة تناسب مختلف شرائح الجمهور “الودادي”، علماً أن الصيغ الثلاث (3500 و7000 و20000 درهم) كلها تضمن لصاحبها حق التصويت في الجموع العامة لجمعية الوداد متعددة الفروع، حيث يكمن الامتياز بين كل صيغة في مكان ولوج الملعب خلال لقاءات البطولة التي يكون فيها الوداد الرياضي طرفاً مستقبلاً.

ونظّم عدد من فعاليات جماهير الوداد الرياضي، عبر صفحة جمعية “وداد أكسيون”، أمس، ندوة تواصلية، بمشاركة أعضاء من لجنة الانخراط، من أجل توضيح مجموعة من الأمور المتعلقة بالعملية لتشجيع محبي النادي على دخول برلمان الوداد الرياضي.