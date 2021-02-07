لجنة "الكاف" التنفيذية تعارض ترشح أحمد أحمد

اعتبرت اللجنة التنفيذية للكونفدالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أن سماح لجنة الحوكمة للملغاشي أحمد أحمد بالترشح لرئاسة الهيئة القارية الكروية “قرار غير ملائم”، مشددة على أن مراقبة مدى أهلية المرشحين لتولي رئاسة الكونفدرالية اختصاص حصري للجنة المراقبة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماع لها السبت بياوندي، إنها أخذت علما بقرار المحكمة الرياضية إيقاف العقوبات الموقعة بحق الرئيس أحمد أحمد، مطالبة لجنة الحوكمة بالعمل في غضون سبعة أيام على الاستماع إلى المرشحين الكاميروني والغيني على التوالي سيدو مبومبو نجويا، ومامادو أنطونيو، اللذين تم استبعاد ملفي ترشيحهما قصد إجراء تدقيقات إضافية.

وكانت لجنة الحوكمة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعلنت في بيان سابق إمكانية ترشح أحمد أحمد لرئاسة “الكاف” في انتخابات مارس المقبل، على خلفية إعلان محكمة التحكيم الرياضية “كاس” أنها ستنظر في الثاني من مارس المقبل في الاستئناف المقدم منه ضد قرار إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للعبة، ما قد يسمح له بالعودة إلى المنافسة على الظفر بولاية ثانية على رأس الاتحاد القاري.

وكانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدرت في نونبر الفارط قرارا بمنع أحمد أحمد من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، لمدة خمس سنوات. وبررت الغرفة قرارها بكون أحمد أحمد، رئيس “الكاف” ونائب رئيس الاتحاد الدولي، تصرف بشكل انتهك المدونة الأخلاقية لـ”الفيفا”.

وسينتخب “الكاف” رئيسا لمدة أربع سنوات خلفا لأحمد أحمد، وأعضاء اللجنة التنفيذية، في الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العامة العادية الانتخابية، المقرر عقدها في 12 مارس 2021 بالرباط.