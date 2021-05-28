لجنة "النموذج التنموي" تدعو إلى مواصلة النقاش حول الإجهاض في المغرب

أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي قدمت تقريرها للملك محمد السادس بداية الأسبوع الجاري، بمواصلة النقاش الذي انطلق سنة 2015 حول الإجهاض بشكل رصين وعلمي لإعداد تشريع يتسم بالمرونة وينص على الأخلاقيات ويحترم التعاليم الدينية السمحة وحق الجنين في الحياة والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للمرأة.
وتقصد اللجنة، التي أنهت أشغالها بعد عقدها لجلسات إنصات واستماع عبر ربوع المملكة، بنقاش 2015 حين كلف الملك محمد السادس وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقيام باستشارات موسعة بخصوص إشكالية الإجهاض.
وكانت تلك الاستشارات قد خلصت إلى إتاحة الإجهاض في ثلاث حالات؛ عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وحالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين، لكن مشروع تعديل القانون الجنائي لإتاحة هذه الحالات لا يزال معلقا في البرلمان.
وتضمن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي أصدرته اللجنة برئاسة شكيب بنموسى، محورا يهم إدماج جميع المغاربة في دينامية خلق الثروة، وضمنه خيارات عديدة تهم دعم استقلالية النساء وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة وجاء فيها عدد من المقترحات والتوصيات.
وأوردت اللجنة أن النموذج التنموي المقترح لمغرب المستقبل يهدف إلى تعزيز حقوق النساء في ارتباط بمبادئ الدستور، وفي هذا الصدد اقتراح إعمال فضائل الاجتهاد فيما يخص المفاهيم الدينية بما يتماشى مع السياق الحالي وتطورات المجتمع.
واقترحت اللجنة العمل على خلق الانسجام بين المنظومة التشريعية والقانونية في مجملها والمبادئ الدستورية الهادفة إلى المساواة في الحقوق المناصفة، كما دعت إلى خلق فضاءات للنقاش المجتمعي والفقهي باعتباره إطارا هادئا ورصينا قصد التقدم في مناقشة بعض القضايا المجتمعية.
وذكر التقرير العام بعضا من القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى النقاش المجتمعي والفقهي، على رأسها الإجهاض والوضع القانوني للأمهات العازبات وزواج القاصرات والولاية القانونية على الأطفال، وذلك بمشاركة ممثلي الهيئات الدينية والفاعلين المعنيين بالمجتمع المدني والخبراء.
وبالإضافة إلى مواصلة نقاش الإجهاض، دعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى إقرار مسؤولية الأب في حالة ولادة طفل خارج إطار الزواج واعتماد التقنيات والاختبارات الجينية، وتدقيق وتقييد السلطة الممنوحة للقضاة فيما يخص الترخيص بزواج القاصرات.
كما تضمن التقرير توصيات بإعطاء الولاية القانونية على الأطفال للوالدين معا. وبخصوص الإرث، رأى خبراء اللجنة أنه يمكن التفكير في ألا يكون التعصيب خيارا تلقائيا وإنما دراسة الإمكانية، في إطار الهيئات المؤهلة، في أن يتم إخضاع تطبيقه لتقدير القضاة حسب كل حالة.
ويعتبر الحد من الفوارق بين الرجال والنساء فيما يخص الولوج للشغل أحد الرهانات الكبرى للمغرب الحديث، حيث أشار التقرير إلى أن ذلك سيساهم في الرفع من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 0,2 و1,95 في المائة، وفضلا عن انعكاساته الاقتصادية الاجتماعية، تم التشديد على أن المساواة بين الجنسين والمشاركة النسائية تعتبر من الشروط الضرورية لمجتمع منفتح ومتماسك ومتضامن.
ومن أجل توسيع مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فإن المغرب مطالب بالعمل على ثلاث رافعات أساسية؛ أولاها رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء النشيطات والمساواة في الأجر وتطوير الخدمات والبنيات التحتية.
وتشير الرافعة الأساسية الثانية إلى ضرورة دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، وذلك يمكن أن يتأتى من خلال دعم مكثف لمجهودات محاربة الأمية والهدر المدرسي للبنات في التعليم الإعدادي والثانوي. كما يتطلب الأمر حماية المرتبطة بالرأسمال والعقار لا سيما بمواصلة مبادرات تمليك أراضي الجموع لفائدة النساء القرويات، ناهيك عن إنعاش المقاولة النسائية من خلال تحسين الولوج للتمويل والدعم العمومي.
أما الرافعة الثالثة، فتشمل النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها وعدم التسامح كليا مع كافة أشكال العنف والتمييز إزاء المرأة؛ وذلك من خلال أنشطة تحسيسية منذ سن مبكرة لتغيير التمثلات بشأن دور المرأة داخل المجتمع، ودعم هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ودعم التكفل بالنساء ضحايا العنف، وحماية النساء في الفضاءات وسائل النقل العمومية.
التقرير على حسب علمي داروه ناس دوو خبرة أو تكلمو على بزاف دلحوايج المهمة أما هذا المقال فيريد تمييعه وتتفيهه بالحديث عن أمور جانبية و قشورية لغرض في نفس كاتبه .
النموذج التنموي الجديد .وانتم تسرقول من أجرة المتقاعد الزهيدة .فين 5% زيادة الله يأخذ فيكم الحق .
ياك سفنا هاد النمودج الوهمي باغي زيد الخل على الخميرة يدعو إلى الرفع من الضرائب يدعو إلى الزيادة في فواتير الماء والكهرباء يدعو إلى تقنين الحشيش إلى إعفاء بارونات المخدرات من السجن إلى عدم
تجريم الدعارة وهداا هو النمودج ولا فتاة مهلكة الفساد تتحجج باي سبة باش تمرر سياسة الصهاينة التي هدفها الأول والأخير التخريب تم التخريب
إذا انعدمت الأخلاق والمبادئ الإنسانية والرقي بالانسان والكذب والنفاق العاطفي وعدم تحمل مسؤوليات أمام الآخر و عندما يحصل كما يقال الإغتصاب او الخلوة الغير الشرعية فلا بدا أن تضيع القيم بسبب الإجهاض وقتل النفس أو تخلي عن الرضع في الطرقات وفي فنانات الازبال خوفاً من الفضيحة أمام الناس وليس أمام الله والله يهدي الجميع
للذين يطرحون مثل هذه النقاشات العقيمة…
سؤال واحد لا غير :
اانتم مسلمون ام ماذا؟؟؟؟؟ ؟
اذا اجبتم بنعم :
فتعاليم الخالق واضحة….
فهناك بعد الموت جنة او نار…..
فاختاروا…
ما عليكم الا حسن الاخيار.. ان وفقتم في هذا أيضا.
اما
اذا اجبتم بلا :
فهي الضامة الكبرى….
خسران دنيا وآخرة….
لكي لا نتفلسف في الفراغ……
و نتيه في اللامعقول..
صراحة معرفناش روسنا شكون حنا .الحكم في المغرب واش اسلامي أو غربي أو علماني أو …بغيناهم كاملين وغادي نخليوهم كاملين .وحتى التحالفات ديالنا مع دول العالم غير واضحة .
ملي كنسمعو النموذج التنموي كنمشيو مباشرة بتفكيرنا الى الاقتصاد والتجارة والصناعة ومحاربة الفساد والبطالة ولكن يظهر لنا اننا سنبقى سنوات نخوض فيما لا ينفع المواطن في شيء مثل الاجهاض والحرية الجنسية والميراث ووووو يعني ندور في داىرة مغلقة لانه فاقد الشيء لا يعطيه
أصبحنا نرى أن التعامل في هذا البلد من منطلق الدين على أنه من الأصوات المتنازعة والمتصادمة خصوصا في مثل هذه المواضيع(الإجهاض) …فبالعكس ديننا يحترم كل من أراد أن يدلي رأيه سواء كان معارضا أو محايدا .
و نحن المجتمع المغربي الحمد الله جعل لنا الله عزل و جل دينا ممنهجا بشرع و بضوابط و حدود …فمهما كانت مرجعية أصوات هؤلاء المعارضة …نحن نتعامل بمرجعيتنا و هو الإسلام (الحق) و نتبع منهج رب العباد و نطبق ما أمر به …
و الله المستعان
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ) الحديث رواه الإمام أحمد . وقال صلى الله عليه وسلم : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله ومكتوب بين عينيه آس من رحمة الله ارحموا من في الرحم يرحمكم من في السماء من تكون أيها الطبيب حتى تسمح لنفسك بقتل النفس التي حرم الله
المغرب يسير في طريق الهاوية فساد زينة مخدرات سرقة اجهاض ونعتبر انفسنا مسلمون
أتفق على ان هناك حالات متاح فيها للإجهاض وهي الاغتصاب و أن يشكل الجنين خطر على الأم أو كما قلتم زنا المحارم والأهم قبل أن تبعت الروح في الجنين
لكن ما يشكل صداعا لراس هيا كلمة الأم العازبة هد الكلمة الدخلية على مجتمعنا الإسلامي ولي كيولدو في الزنى لازم نسميوه كل شيء ببمسمياته مادمنا دولة إسلامية
تم يقولون المساواة أي مساواة عندما تدخل لشركة تجد جميع العاملين نساء و راجل واحد فقط سيكيريتي فهل تتكلمون عن مساواة المرأة للرجل أم الرجل للمرأة
اقبلي هسبريس
ادا كانت الحامل متأكدة من ان حملها ثلاثي صبغي لي سيكون بال شك معاقا وهو يتم تشخيصه خلال الاسبوع الحادي عشر. هل هناك خل آخر؟
النمودج التنموي ماهو سوى نمودج من نمادج الفشل سابقة و طريقة من طرق تخميد أزمة حاليا واحتقان اجتماعي يعني دولة عوض أن تقضي على فساد سياسي وبدالك تكون قد قضت على المرض من جدوره لا هيا تتجه نحو طريق الملتوي حتى لو كان نمودج التنموي هدا رائع سيفشل حتما بوجود الفساد
على الملك أن ينزل إلى طاولة الحوار مع الشعب وإعمال استفتاء شعبي حر ونزيه تشرف عليه هيئة مستقلة حول الحكم بشرع الله. أما هذه المناورات من الملك ومن النظام الحاكم لربح الوقت لم تعد تفيد مع الشعب. لقد مللنا من هذه الحلول الفردية التي يتخذها النظام الحاكم. حلول ترقيعية لاتسمن ولاتغني من جوع. يجب على الملك أن ينزل إلى طاولة الحوار مع الشعب حتى نتفق على مايجب علينا فعله ومايخدم مصلحتنا. أما أن يبقى الملك يستفرد بالملفات لوحده ويضع الوسائل والحلول لوحده لم نعد نريده.
عوض الاهتمام بالاقتصاد و قضايا الشباب و البحث العلمي ،يخرج علينا متطفلين في قضايا حسم فيها في القرآن الكريم… النص الشرعي واضح في هذه المسألة
النموذج التنموي الذي لن يقطف ثماره المغاربة حتى سنة 2035، هو نموذج فاشل و لا يمكنه تلبية إنتظارات المغرب و المغاربة الأنية و الضرورية من تحسين ظروف العيش و إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية و الإقتصادية التي يتخبط فيها المغرب. الإنتظار إلى سنوات 2035 و ما فوق، ما هو إلا تصدير للأزمات الحالية التي يعيشها المغرب إلى مستقبل مجهول لا نعرف ماذا سيحكمه. الدكتور المحترف و الخبير في الميدان هو من يلبس قفازة الحياة و يدخل غرفة العمليات عاجلا لإنقاذ المريض بكل الوسائل، لا ان يعطيه رخصة إنتظار و شهادة وفاة مؤجلة بتاريخ بعيد…. على شاكلة مواعيد الراميد التي كانت تستهزئ بالمغاربة.
الاجهاض = الاعدام لروح بريئة ناتجة عن علاقة محرمة زنا /فكيف تدعون الى تجريم الاعدام وتحللون الاجهاض، -أليس الإجهاض إعداما؟؟؟!!! ويلكم كيف تحكمون .
كاريكاتير يمثل شخصية صاحبه لأن الاجهاض هو مشكل انساني قبل أن يكون اسلامي الذي مثله صاحب الكاريكاتير في رجل ملتحي بزي اسلامي, فالعالم كله يناهض الاجهاض,
راه نصبناكم باش تنميو ماشي تهدرو على النسل ما علاقة الإجهاض بما يعانيه الإنسان الفقير
اللجنة وإن بحثت في كل المجالات يبقى البحث عن سبل توفير الشغل وتوزيع الثروة هما الهاجسان الأساسيان لتهدئة جيل ناقم وغاضب خاصة من حاملي الشواهد الذين يعانون من البطلة والذين ينتظرون فرصة الهجرة أما عن الوضع القانوني للامهات العازبات علينا ان نطبق الشرع فيما ورد في صورة النور حتى نحارب الزنى والأبناء غير الشرعيين وحتى يتوقف التغرير بالفتيات تحت دريعة الزواج وينتج عنه انجاب تبقى الفتاة هي التي تتحمل عبء المولود ويهرب الرجل بجلدته
دروك اذا تم تقنين الاجهاض هل سيتنمى المغرب؟ بدل الحديث عن ترسيخ الديموقراطية و الحرية المالية و الاجتماعية و محاربة الفساد و المفسدين مهما كان مستواهم و تقوية الاحزاب و عدم التحكم فيها . بقى غي الاجهاض !!! واضح . من الخيمة خرج مائل. و الله لا نستبشر خيرا
تقرير دون مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا ولم يضع اليد على الجرح.
التغيير المنشود لن يتم إلا اذا وقع تغيير في الجوهر، أي تعديل النظام السياسي ووضع حد للملكية التنفيذية وفصل السلط واستقلالها..
سوى ذلك استمروا في التلميع الى أن يرث الملك والمخزن المغرب ومن فيه.
انشري هسبريس فأنت متنفسنا الوحيد.
كأن تسهيل الاجهاض سيخلق فرص عمل او يرفع من موارد الدولة؟ ما فهمتش كيجيب ليا الله بحال الى هؤلاء المسؤولين يعيشون في عالم اخر بعيد كل البعد عن مجتمعنا . لهذا فالفشل هو ما ينتظر بنموسى و رفاقه.كيف يعقل ان يتحدث عن الإرث و هو مقسم و مفصل في القران الكريم و تأتي لجنة نعلم مسبقا انها بينها و بين الدين عدم تفاهم و نقبل باقتراحاتها.
لماذا لا تقترح في الصحة و التعليم و القضاء و الشرطة و محاربة الفساد الجنسية و الرشوة و الزبونية جيتي الدين الاسلامي بوحدو هو لي بان ليك فيه المشكل و خليتي على الاصل الحقيقي الذي هو ان دولة تشجع الزنا بمصطلح”تشجيع السياحة”
المطلوب تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله و تحقيق التنمية الاقتصادية و تخليق الحياة العامة و تعزيز القيم المغربية المدنية. النتيجة الحتمية ستكون اقبال الشباب على الزواج و الانجاب في اطار قانوني. سبنخفض بذلك الحمل خارج اطار الزواج و سبحتفظ الزوجان بالحمل رغم عدم التخطيط له.
المغرب بلد تراجعت وتيرة نموه الديموغرافي بشكل كبير و خطير. فقوة البلدان تكون بمواطنيها. مستحة البلاد شاسعة و الحمد لله و لا بنقص يوى اعمارها.
المملكة المغربية في حاجة الى كل افرادها سواء ولدوا ذاخل اطار الزواج او خارجه. هناك اطر تربت و ترعرعت في دور الرعاية.
المغرب محاط باعداء همهم الوحيد ضرب مصالحه. اعطوني جيشا يستطيع مواجهة جيش الصين….لن تجدوه. حتى القنابل النوووية لن تقضي عليه لانه سيرد باستعمالها.
الاجهاض قرار لا يستطيع المرء نسيانه طوال حياته و يصاحبه الى غاية نهاية عمره. انا لا اتحدث من منظور ديني بل مدني، فالحق في الحياة مقدس. قتل كائن حي لمجرد انني لا أراه و لا ارغب فيه و لأنه ضعيف جبن.
الأمر ليس بالهين، فهو يتعلق بنفس بشرية كرمها الله ولا يحق لأحد المساس بها، واذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة جدا مثل الاغتصاب وزنا المحارم وبعض الأمراض الفتاكة، أو الخوف على حياة الأم، فالضرورة تقدر بقدرها. لمن الإشكال ليس هنا بالتأكيد، فدعاة الحداثة يعرفون ماذا يريدون بالضبط( انظر الى ماما فرنسا وستعرف) والى ماذا يريدون أن يصلوا…فقتل النفس عندهم حرية شخصية، والتعري حرية شخصية، والزنا حرية شخصية، وعندما يصلون النفق المسدود (جحر الضب) يقولون أرأيتم أين أوصلنا الإسلام….لو كان للاسلام سلطة أصلا لما تجرأتم.
يالاه الغزالة دهسبريس انشري الرأي والرأي الآخر.