لجنة اليقظة بعمالة الحوز تفتح محطة أوكايمدن

قررت لجنة اليقظة بعمالة الحوز إعادة فتح محطة أوكايمدن أمام زوارها بعد إغلاقها خلال العطلة الماضية، تفاديا لخلق تجمعات يمكن أن تكون وبالا على الصحة العامة، في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.

واتخذت السلطة المحلية بإقليم الحوز هذا القرار الذي يجب أن يستحضر التدابير الوقائية، في ظل توقعات بتساقطات ثلجية يرتقب أن تهم هذا الإقليم يومي الجمعة والسبت، كما أفادت بذلك المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي.

الطيب العدلوني، واحد من المنعشين السياحيين بالمنطقة، أوضح أن “قطاع السياحة عرف خسارة كبيرة بعد منع الزوار من منتجع أوكايمدن، والسماح لهم بزيارة جماعة ستي فاظمة”، مضيفا: “لم نستطع فهم هذا التناقض”.

وفي تصريح لهسبريس، أضاف العدلوني، “ينتظر أن تتعزز كمية الثلوج في محطة أوكايمدن بالتساقطات التي جاءت في نشرة المديرية العامة للأرصاد الجوية، ما سيحول المنطقة إلى منظر جميل، سيخلق رواجا اقتصاديا تستفيد منه المقاهي والمطاعم والفنادق، التي توجد على الطريق المؤدية إلى جبل أوكايمدن”.