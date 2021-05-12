لجنة تضبط وحدة سرية للأكياس البلاستيكية

لجنة تضبط وحدة سرية للأكياس البلاستيكية
صورة: خاص
الأربعاء 12 ماي 2021 - 05:33

تمكنت لجنة إقليمية مختلطة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والسلطة المحلية والدرك الملكي، الإثنين 10 ماي الجاري، من ضبط وحدة إنتاجية سرية تستغل في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار أولاد شطان بجماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان.

ووفق بلاغ للوزارة فقد مكنت هذه العملية من حجز أزيد من 990 كيلوغراما من المواد الأولية، و154 كيلوغراما من اللفافات البلاستيكية المصنعة، و125 كيلوغراما من المتلاشيات البلاستيكية، إضافة إلى 6 آليات تُستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات قامت بحجز جميع الآلات والمعدات المستغلة بهذه الوحدة السرية، وكذا المواد البلاستيكية المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، كما قامت بتشميع المستودع وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.

صناعة الأكياس البلاستيكية لجنة مختلطة وحدة سرية وزارة الصناعة والتجارة

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