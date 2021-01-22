لجنة تنموية تستعرض تقليص الفوارق الاجتماعية

عقدت اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، خلال الأيام الماضية، مجموعة اجتماعاتها، بما فيها اجتماع اللجنة الوطنية، وكذا مع اللجان الجهوية الاثنتي عشرة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛ و”خصصت لدراسة الإنجازات المادية والمالية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجهات الاثنتي عشرة للمملكة برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020، وكذلك لتقديم والمصادقة على برامج العمل الجهوية لسنة 2021″.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فإن أهم الإنجازات المادية المتعلقة ببرامج العمل السنوية الأربعة للفترة الممتدة بين 2017 و2020 لهذا البرنامج “تمثلت في انتهاء أشغال البناء وإعادة التأهيل على طول 9271 كلم من الطرق والمسالك القروية، وكذا مواصلة الإنجاز على طول 3074 كلم، بالإضافة إلى 132 منشأة فنية، إضافة إلى إنجاز 2179 عملية بناء وإعادة تأهيل للبنية التحتية في إطار قطاع التعليم، منها 1480 عملية تم إنهاء الأشغال بها، بالإضافة إلى إنجاز 514 عملية شراء مواد ومعدات تتعلق بشكل أساسي بالنقل المدرسي والتجهيزات المدرسية”.

كما تم في السياق ذاته، وفق المصدر ذاته، “إنجاز 536 عملية بناء وإعادة تأهيل للبنية التحتية لقطاع الصحة، بما في ذلك استكمال 378 عملية منها، إضافة إلى 737 عملية شراء واقتناء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات بالعالم القروي، وكذا إنجاز 378 منظومة للماء الصالح للشرب، منها 207 تم إنهاء الأشغال بها؛ وكذا إنجاز 15.143 عملية ربط فردي وجماعي بشبكة الماء الصالح للشرب، منها 7943 تم إنهاء الأشغال بها وتوسيع الشبكة على مسافة 644 كلم”.

وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، تم ربط 738 قرية بالكهرباء، اكتملت الأشغال بـ 667 منها؛ بينما في ما يخص التمويل “تم رصد 27 مليار درهم من الاعتمادات برسم السنوات الأربع الماضية، أي ما يناهز 54 % من الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج”، يورد المصدر عينه.

وفي ختام هذه الاجتماعات، يضيف البلاغ، “تمت المصادقة على مشاريع برامج العمل المتعلقة بالسنة المالية 2021، بغلاف مالي قدره 6448 مليون درهم”.

يذكر أن الملك محمدا السادس كان قد أعطى انطلاقة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي سنة 2015. وسيمتد إنجاز البرنامج على مدى 7 سنوات (2017– 2023)، ويستهدف الجماعات الترابية الهشة وتقليص الفوارق في مجالات فك العزلة والربط بالكهرباء وبشبكة مياه الشرب، وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة على صعيد 73 عمالة وإقليما، و1253 جماعة ترابية و24290 دوارا لفائدة 12 مليونا من ساكنة الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.