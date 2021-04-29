لجنة مختلطة بالصويرة تحجز مواد غذائية فاسدة

حجزت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة المحال التجارية وجودة المنتجات الغذائية بعمالة الصويرة، الأربعاء، ما يقارب 40 كيلوغراما من الأسماك منتهية الصلاحية بمدينة الصويرة الجديدة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه اللجنة حجزت أيضا مواد غذائية فاسدة، وما يزيد عن 20 كيلوغراما من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك بالمنطقة نفسها.

إثر ذلك حررت اللجنة ذاتها محاضر قانونية في حق المخالفين الذين ضبطوا متلبسين ببيع هذه المواد الغذائية الفاسدة، التي تشكل تهديدا للصحة العامة.