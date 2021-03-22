لجنة مصغرة برئاسة الأندلسي تجالس سلامي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الإثنين 22 مارس 2021 - 14:48
أصدر فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بلاغا بعد اجتماع المكتب المديري للفريق صباح اليوم، إذ تم التداول في الوضعية الرياضية والتقنية للنادي بعد خسارة مباراة الديربي أمام الوداد.
وأكد بلاغ الرجاء أن المكتب المديري للفريق قرر تكليف لجنة مصغرة منبثقة عن المكتب برئاسة الرئيس رشيد الأندلسي، من أجل مجالسة المدرب جمال سلامي ومناقشة الآفاق المستقبلية التقنية للفريق.
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