لجنة "ملاحظي الانتخابات" تعلن إيداع الترشيحات

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي تترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انطلاق عملية إيداع الترشيحات من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الجماعية والجهوية، وانتخابات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، المقرر تنظيمها ما بين 8 شتنبر و5 أكتوبر 2021.

ووفق بلاغ للجنة فإنه يتعين على الهيئات الراغبة في القيام بمهام ملاحظة الانتخابات، طبقا للقانون رقم 11-30 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، “إيداع طلبات الاعتماد لدى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في أجل أقصاه 22 يونيو 2021 على الساعة الرابعة زوالا (غرينتش+1)”.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن وثائق طلب الاعتماد (استمارة طلب الاعتماد، ميثاق ملاحظة الانتخابات ولائحة الملاحظين) متاحة للتحميل بشكل مباشر من الموقع الإلكتروني للجنة: observationelections.cndh.ma.

ووفق المصدر ذاته فستهم عملية الملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات والمقاطعات المقرر تنظيمها في 8 شتنبر 2021، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم المقرر في 21 شتنبر 2021، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر في 5 أكتوبر 2021.

وزاد البلاغ أنه، طبقا للمادة 2 من القانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، “فإن الهيئات المعنية بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ وكذا المنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات”.

يذكر أن الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة متاح بخمس لغات، وهي العربية، والأمازيغية، والفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة، “ويشمل مضامين تهم العملية المتعلقة بآجال وشروط إيداع طلبات الاعتماد؛ كما يتضمن مضامين أخرى تهم اللجنة الخاصة للاعتماد، والتعريف بعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والنصوص المرجعية التي تنظم عملية الملاحظة وطنيا ودوليا، وتكوين الملاحظات والملاحظين والأرشيف، الخ”.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عقدت اجتماعها الأول يوم الإثنين 23 مارس 2021 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، بصفتها رئيسة للجنة، وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس؛ وذلك من أجل الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 2021.