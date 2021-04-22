لشكر: مراجعة "الإرث" لا تضر بالإسلام .. وسنتصدر "انتخابات 2021"

يتفاءل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقدرة حزبه على تحقيق نتائج “جيدة” في الانتخابات التشريعية المقبلة والفوز بالمرتبة الأولى؛ لكنه حذر في الآن ذاته من “مؤامرات” قد تحاك ضد حزب “الوردة” في طريقه إلى تحقيق هذه الصدارة.
وأورد كبير الاتحاديين، في جوابه عن تساؤلات الصحافيين في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا مساء الأربعاء، أن “القطبية الثنائية تضر بالبلاد، ولا تخدم مصالح الوطن”، في إشارة إلى استفراد حزبين (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية) بغالبية المقاعد النيابية في البرلمان، مشددا على أن “المغرب يحتاج إلى تعددية متوازنة ضامنة للاستقرار”.
وحول جدل القاسم الانتخابي وما إذا كان تحرك بعض الأحزاب ضد “البيجيدي” مرده محاصرة الحزب الإسلامي، يقول لشكر إن “القول بأن هناك مناورة “قبلية” لإحداث بلوكاج في البلاد هو تأويل غير سليم وغير صحيح”، موردا أن “الداخلية اجتمعت مع الأحزاب، وتم إقرار إحداث تعديلات على القاسم الانتخابي”.
وانتقد المحامي والوزير السابق تشبث “البيجيدي” بـ”القاسم الانتخابي على أساس الأصوات”، الذي اعتبره “ريعا سياسيا يخدم بعض الأطراف”، وتابع قوله: “القطبية المصطنعة هي نتيجة هذه الآلية الريعية التي يجب إلغاؤها، وهذا فيه نوع من العدالة والإنصاف في حق الأحزاب الأخرى”.
وقال المتحدث ذاته في الندوة سالفة الذكر، التي تندرج ضمن سلسلة الندوات التي تخصصها مؤسسة الفقيه التطواني لاستضافة الأمناء العامين للأحزاب السياسية خلال شهر رمضان، بأن “البيجيدي” أخذ 60 مقعدا في 25 دائرة والشيء نفسه بالنسبة إلى “البام”؛ وهذا “ريع”، لأن الآلية ليست مقدسة.
الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتبر أن “الحزب انخرط بشكل إيجابي، وكان الوحيد إلى جانب “البيجيدي” الذي لم يقدم تعديلا في ما يخص القاسم الانتخابي؛ لكننا اخترنا في إطار التوافق أن نسير مع تيار التعديل”، منتقدا خرجة عبد اللطيف وهبي الذي “ربط هذا التعديل بفكرة إنصاف أحزاب الحركة الوطنية”.
وفي هذا السياق، قال المسؤول السياسي ذاته: “لن نقبل بأن يستصغرنا أو أن يمن علينا أحد”، في إشارة إلى حديث وهبي عن ضرورة تعديل القاسم لإنصاف أحزاب الحركة الوطنية، مشيرا إلى أن “النتائج التي حصلنا عليها لا تتناسب مع قوتنا”. وتابع قوله: “لا تتصوروا عدد الاتحاديين الذين خاضوا مراجعات وقرروا العودة وحضروا اجتماعات وتبنوا الخط السياسي للحزب”.
وبخصوص تحكم التكنوقراط في القرار السياسي في البلاد، قال لشكر: “البلاد فيها مؤسسة ملكية وحكومة باختصاصات واسعة وبرلمان، وهناك حكامة أمنية مسؤولة دبرت الجائحة بما يضمن الحقوق والحريات”، معترفا بأن “هناك تجاوزات فردية يجب أن تواجه بنفس الشدة التي نواجه بها أي خرق للقانون”.
وقال لشكر في هذا الصدد إن “القاسم الانتخابي للائحة الوطنية غير منصف؛ لأن هناك أحزابا حصلت على نصف أصوات “البيجيدي” ولم تنل أي مقعد، مثل فيدرالية اليسار الديمقراطي”.
ودعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة مدونة الأسرة، بما فيها موضوع الإرث، قائلا: “لا بد من الحوار حول موضوع الإرث بما يتماشى مع مصالح المرأة المغربية”، مشيرا إلى أن “المراجعة لا تضر بالإسلام”.
وقال لشكر إنه “متفائل بنتائج الانتخابات المقبلة، وهناك اطمئنان لدى كل أعضاء الحزب من أجل تحقيق نتائج جيدة في تشريعيات 2021″، موردا “أنا لست خصما وحكما؛ الاتحاديون اختاروني لقيادة المرحلة وهي التي لها حق التعبير”.
وأكد أن “أكثر من 50 في المائة من الترشيحات تمت بالتوافق مع جميع أعضاء الحزب”، معتبرا أن “الحزب يطمح إلى تحقيق المرتبة الأولى وسيعمل مع حلفائه من أجل تشكيل تناوب جديد”.
ودعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “إيقاف استغلال النفوذ وتوقف وسائل الدولة على التحرك في ما يتعلق بالعمل الحزبي خلال الحملة الانتخابية، مع توقف الشكايات الكيدية”، وقال: “المجلس الوطني الأخير خرج بأطروحة متكاملة حول المستقبل، وهي نتاج تراكم فكري وعملي وسياسي “من أجل تناوب جديد لأفق اجتماعي ديمقراطي”، أساسه الصحة والتربية والتشغيل والتنمية”.
سوف تتصدر في اكل البطاطس ههه حزب راس مالواااا هضرة شحال و انتوما البلابلا ووصلتوا الحكومة ومادرتوااا حتى وزة
يوما بعد يوم يتضح ان المسلمين اصبحو اقلية في بلاد امير المومنين به
“لا بد من الحوار حول موضوع الإرث بما يتماشى مع مصالح المرأة المغربية”، مشيرا إلى أن “المراجعة لا تضر بالإسلام”.؟!! .يا سيد لشكر نشكرك ادا سلمت قمرة القيادة لمن هم اجدر بها اما بان تقول انه وجب تغير ما انزل الله في الارث فل نحتاج رايك .لانه يقول تعالى وان تطع اكتر من في الأرض يضلونك .لا تتطاول عل حكم الله تعالى لكي تكسب الاصوات فحزبك لن ينجيك من عدب الله .اتق الله فقد اشتعل راسك شيبى
اذا لم تجد قشة تتشبت بها خوفا من الغرق ،فابحث عن موضوع آخر واترك التوابت، فلست أهلا لذلك .
اعتبر هذا الحزب فقد المصداقية إتجاه شريحة كبيرة من المغاربة، وقد قضى مصالحه الشخصية من خلال الناخبين الذين صوتوا عليه في الماضي،
اصبحتم من لاشئ، بين عشية وضحاها تمتلكون العقارات في الأحياء الراقية وووووو
وفي الأخير اقول لشكر، عندما تقول سوف نتصدر ونفوز، دائما لازم تدكر كلمة إنشاء الله.
لا مبدل لكلمات الله و حكمه .الإرث مفصل بدقة كاملة و لا يحتاج لأي مخلوق مهما كان أن يغيره .أما أنت فلا دخل لك في ما شرع الله. اهتم بحسابك البنكي و ممتلكاتك فهي أسمى هدف لك و الإنسحاب من السياسة و من أمور الوطن هو الطلب الوحيد. و بالدارحة عطينا التيساع
إن الذين يريدون تغيير قانون الإرث في الإسلام، وتحديدا التعصيب بدعوى أنه ثابت “فقط” بالسنة والإجماع وعمل المسلمين والدول الإسلامية المتعاقبة في التاريخ على مدى القرون، إذا كانوا منسجمين مع أنفسهم ويريدون التغيير مطلقا لكل شيء ل”يناسب” “العصر “، فليطلبوا تغيير كيفية الشهادة والصلاة والزكاة والحج والأخلاق..(الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم….
تغيير حكم الله في الإرث لا يضر بالإسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سبحان الله أ لفقيه الرجوع لله
خرجات لا محل لها من الاعراب من هو هذا الشخص الذي يتكلم عن مراجعة الارث عليه ان يتذكر انه لاشيء اولا وان تكوينه ضعيف جدا مقارنة مع جل المغاربة ابناء الشعب الابي وانه ولوكان كاتبا لحزم اشتراكي اذا اراد تغيير شرع الله فليذهب الى اسياده الى روسيا وليغير الارث هنالك .واذا كان يظن الرجل انه يشفق على حقوق المراة المغربية كما يدعي فليعلم ان الله اعلم بحقوق عباده وانه من الجهالة والسذاجة الخوض في امور كهاته قال فيها عز وجل كلمته وجفت الاقلام لا كلام يعلو على كلام الله وما سطره عز وعلى لعباده المسلمين فالقاعدة الانسب هي اذا لم تستحي فافعل ماشئت واذا كان هذا الشخص قادر على نسيان ماقام به حزبه من تجاوزات في حق الوطن فنحن لن ننسى ذلك كمغاربة على تطاوله على وحدة الوطن وها هو يتطاول على امور بعيدة كل البعد عن أختصاصاته وهي الارث في الاسلام
وسنتصدر “انتخابات 2021
هاته الجملة تكفي لنعرف ان الرجل في حالة انكار او هديان ومرفوع عنه القلم..الاتحاد الاشتراكي في نفس طريق الاشتراكية الفرنسية و جل دول العالم الى زوال. لكن الاحمق لا يعرف انه احمق
لم افهم انت كاتب عام لحزب ولا يحق لك ان تتدخل في شؤون الدين فهناك اناس لهم الحق في تدخل ولا يريدون ان يغيرو ما جاء في كتاب الله بنسبة الإرث
نتائج “جيدة” في الانتخابات التشريعية المقبلة والفوز بالمرتبة الأولى
حلم جميل با دريس
اتمنى ان بصحو بخير وفي كامل قواك العقلية
يا للهول، نفس الوجوه التي تاكل الاخضر و اليابس، نفس الوجوه الذي همهم الكراسي على حساب معانات الشعب، نفس الوجوه التى لن ينفع معا الا الثوره حتى نحاكمهم.
راه المغاربة غذي يديرو الحجر الصحي طيلة ايام الانتخابات باش حتى واحد ميصوت
المركز الاول في الانتخابات التشريعية ديال موزمبيق
عبو و الريح …الإنتخابات على الأبواب وصلات و قتكم غدي تخرجو بشي فتاوي من السماء الى الارض
ستتصدرون عناوين الفضائح قريبا يبدو ان السيد لشكر يعيش خارج التاريخ انا لا أعلم من أين يأتي بهذه الجرأة هل تشرّد الاتحاديون حتى يترأسهم شخص كهذا ؟
السلام عليكم
لشكر تعلم أن تتحدث في ما أنت ملم به واترك عنك السفسطائية في الدين، فللدين علماؤه وما أنت بعالم دين!؟
كيف لجاهل بموضوع التحدث عنه؟ وهنا الجهالة بالطبع تعني عدم الإلمام والتدبر وليست بالقدح.
فاتكم القطار فاتكم القطار، فللدين رب يحميه.
كانت لكم الأغلبية وحكمتم فنهب وزراءكم ومدراءكم البلاد واغتنو بالمال العام فطردكم الشعب شر طردة .أغلب المغاربة أفقرتهم سياسات حكومات حزبكم وجاي تهضر ليهم على الورث وأغلبهم تيموت وتتورث عائلته الكريدي. في أي درب هتصدرو الإنتخابات؟
بالنسبة لمراجعة الإرث فإن كنتم ستراجعون الإرث ستراجعون الصلاة والصيام و كل ماجاء في القرآن وأعوذ بالله منكم أما بالنسبة للقطبية الحزبية فأظن أن أقوى دولة والتي اعترفت بمغربية الصحراء فديمقراطيتها تعتمد على القطبية وهذا مردود عليك فالتعددية أو القطبية أو الحزب الواحد ليست بمشكلة فالمشكلة تكمن في نفاقكم وغدركم واللاوطنيتكم وأخيرا أريد أن أقول لك لا تحلس كثيرا على الكرسي فهو لا يقوى على حجمك الكبير
سجل يا تاريخ أكبر كدبة أبريل منذ ظهورها و الله شاهد على ما أقول قاليك سيتصدر إنتخابات 2021
الدي شرع الارث وهو مالك الملك واالحاكم العادل الحيم الرؤف بعباده لم يترك بابا يمكن الاجتهاد فيه من اجل تغير وكل شيء في الارث فصله تفصيلا وباب الاجتهاد مفتوح من اجل تسهيل شرح وفهم وهؤلاءي الاحزاب لاقدرة لهم في تدبير سير اجزابهم ويريدون ان يخوضوا في فقه الارث الدي هو عقبة صعبة امام اهل الشرع والفقه فكيف بهؤلاءي ربما لايتقنون حتى الفاتحة
والله ما ضر المشهد السياسي الوطني غير هؤلاء الزعماء الحزبيين الابديين، نريد ان نسأل لشكر ماذا قدمت لهذا الحزب العريق مند توليت رئاسته، بل َماذا اضفت للمشهد السياسي الوطني ماهي انجازتك، والله اننا ابتلينا بأشباه المناضلين يوم غاب عنا المناظلون الحقيقيون ثقافتهم السياسية ضحلة انجازاتهم لا تكاد تذكر يتركون الاوليات والاصلاح ويقفزون الى معاكسة قضايا فيها اجماع وطتي من اجل كسب ثقة فئة لاهداف انتخابوية
ان إشتراكية اليوم ماهي الا حفيدة لإشتراكية السفياتية التي لا تقدس النصوص الدينية و تتبع منهج مادي الحادي الذي يفتقر الى مرجعية اخلاقية مما آدى الى قتل مئتي مليون انسان
المغرب دولة اسلامية و نحن نقدس النص الشرعي و لهدا حزبكم حزب لم يصل لحكم شعب لم ترضاه اصوات المغاربة
ا 10000مرة ×10000مرة والله اهديكم علينا وصافي حشمت في بلاصتك
الانتخابات بدأت بموضوع الارث كورقة رابحة لكسب تعاطف العنصر النسوي ونحن اليوم في هذا الشهر الفضيل
وا كون تحشم،، اشمن حزب عندك نتا حزب ديناصورات عاض ماباغيش يطلق باقي عايش في احلام خروتشوف و ستالين، وا تفكو من شعب، العالم كله رمى الاشتراكية في القمامة و هادو مازال يستحمرو الشعب و يدفعو بصدرهم. وا حيّد سير فحالك شكون نتا بعدا لي كتهضر على الارث و على الاسلام…. المغاربة مسلمين رغم عن كل اديولوجي حاقد يستعمل نقد الاسلام كمنصة للقفز الى المناصب و الشهرة
أردت انتقاده لكن من سبقوني في التعليقات قالوا كل ما كنت أريد قوله
كنت بحالة مزاجية غير جيدة و إذا بي أرى عنوان الخبر و انفجرت ضاحكا. شكرا السي إدريس لشكر على إضحاكنا في رمضان. داك التلفزة “المغربية” ما بقاوش يضحكونا. على الأقل درتي فينا خير.
انا اعتقدت ان برنامج ركن المفتي عاد إلى الوجود مادمت ارى هذا الزعيم بزي تقليدي ويفتي بما يتلاءم مع مصالح المراة ….لم نكن نعلم بان هذا الزعيم له القدرة على مناقشة اي شيء…. .اما الرتبة الاولى الذي بشر بها لانعلم هل راها في الحلم ….وهل اصبح زاهدا متصوفا لهذه الدرجة؟واحلام اليقظة جيدة لامثالك….لست انت رجل المرحلة.
واش بغتي تغطي عل رزق لربتي به داك القرفدة .اموال شعب مخبيها فداك دلقم عندك نسولهم يقول الحقيقة .بركا من ستحمار شعب .ولكن الشعب حين يتوقف عن زيارة الاضرحة سيدي بوخبزة لالة طامو ….سيكون تغير اما عل ما نعيشه فل اضن