لشكر يستحضر لحظة رفض الاتحاد الاشتراكي "تسخين أكتاف بنكيران"

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن حزبه رفض دخول الحكومة التي ترأسها حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2011، مفضلا سلْك طريق المعارضة فيما فضل حليفيْه في الكتلة الديمقراطية الانضمام إلى الأغلبية الحكومية.
وبرر لشكر انصراف حزبه إلى المعارضة بالقول: “لما قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، سي عبد الإله بنكيران، بأنه يريد أن يدخل الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، من أجل أن يسخن أكتافه، قلنا نحن في الاتحاد خْلينا في المعارضة حنا مكنسخو كْتاف حْد وما بغيناش نكونو فهاد الحكومة”.
وأضاف المتحدث ذاته، في ندوة نظمها مركز التكوين والندوات التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بعد زوال الأربعاء، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غيَّر موقفه بعد ذلك، وقرر الانضمام إلى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وعزا لشكر سبب تغيير حزب “الوردة” لموقفه بالقول: “بعد ذلك تبيّن لنا ونحن في المسيرة أن البلاد تعرف مشروعا تنمويا حقيقيا، وأن المؤسسة الملكية تقود مشروعا حقيقيا على مستوى المجتمع، فقلنا إنه لا يستقيم أن يكون هذا المشروع بهذا الحجم دون أن ننخرط فيه، وتأكد لنا صواب قرارنا لما جاءت الجائحة والتدبير الذي تعرفه وما سجلته قضية الوحدة الترابية من تطورات”.
واستطرد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذه الاعتبارات جعلت الحزب يقرر الانضمام إلى الحكومة “واخا حْلف علينا سي بنكيران وقال والله لا دخلوها، ولكن ألححنا على أن نكون في الحكومة، وجاءت الأيام لتؤكد أن ما حرّكنا ليس هو أن يكون الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وزيرا؛ بل إن ما حركنا هو أننا كنا واعين بضرورة الانخراط في المشروع الذي تقود المؤسسة الملكية والذي لمسنا فيه صدقا ومساواة وقضايا كانت طابوهات”.
من جهة ثانية، قال لشكر، جوابا عن سؤال بخصوص عدم التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحليفيْه في الكتلة الاستقلال والتقدم والاشتراكية الموجودين في المعارضة، إن الاتحاد “اعتبر أن إصلاح المنظومة الانتخابية ليس فيه أغلبية ومعارضة؛ بل فيه الموسّْخ والمفسد واللي باغي عمليات غير سليمة، وفيها اللي باغي الإصلاح ويريد أن تمر العملية الانتخابية بما يضمن ألا تطولها الشوائب والإفساد”.
وأردف الكاتب الأول لحزب “الوردة”، متحدثا عن القاسم الانتخابي: “نحن في الاتحاد الاشتراكي، الذي تأسس على مبدأ محاربة الظلم والاستبداد، كان منطلق إستراتيجيتنا النضالية دائما هو النضال الديمقراطي، ونحن من قُدنا كل البرامج الإصلاحية عبر التاريخ، وحاولنا إصلاح المنظومة الانتخابية حين تولينا تدبير الشأن العام في عهد حكومة سي اليوسفي، وحققنا مكاسب، ولكن ما تحقق في هذه المرحلة شيء كبير، لأنه يحقق الإنصاف ويحقق العدالة”.
يا ودي خليك من الهضرة. علامن كتكدب ؟ وكأنك كنت يومها تمتلك حق الإختيار. أعطيت لكم تعليمات وقمت بتنفيذها لا أقل ولا أكثر.
بنكيران تعرفوه المغاربة كاملين كبير و صغير. مشكلة هي ديال الحزب ديالك. واش تعرفوا شي واحد ولا مشاو معا جيل اليوسفي
لان الحزب لم يعد كما كان في عهد المناضلين الحقيقين الذين كانو يزلزلون قلاع لوبيات التحكم في عز سنوات الرصاص وعندما تم تدمير الحزب ومنحه للمرايقية المنبطحين المتهافتين على الريع والتقرب من المخزن اصبحوا تحت رحمة حزب المخزن وهو حزب الحمامة هذه حقيقة ما وقع في سنة 2011 لان الحزب فقد استقلاليته وخان عهده واهدر المصداقية الشعبية وتكرر الحال في سنة 2015 بحيث لولا تدخل الزعيم المدلل لمًا حضي الحزب باي اهتمام !!
الشعب اصبح يعرف ما يجري ويقع بدون مغالطته
لشگر ضعيف و لا يستهل منصب الكاتب الأول !!!!
سؤال لإدريس لشكر: لماذا دخلتم من النافذة بواسطة السوبر وزير أخنوش في حكومة العثماني؟
المغاربة لن ينسوا لما انقلبتم على عبد الرحمان اليوسفي وفعلتم المستحيل للإستوزار في حكومة جطو ايها الوصوليون الإنتهازيون. المغاربة اصحاب العقول السليمة يعرفون جيدا أن كل الأحزاب لا تهمها مصلحة المواطن بقدر ما تهمها المناصب والسلام.
أحسن قرار اتخذه الاتحاد الاشتراكي و الاحرار هو البلوكاج الذي مارسوه على بنكيران حتى تم طرده من رئاسة الحكومة و بهذا تخلصنا من تهريجه و نكاته الحامضة و تبخيسه للعمل السياسي باستغلاله للدين الاسلامي و شيطنة المعارضة و طحن المواطن المقهور بالزيادات و التقاعد و التعاقد و ذهب ليأكل سبعة ملايين سحتًا
ايوا اش غادي نكول ليك السي لشكر. تتلقى المبررات لكل شيء . مبررات كلها غير منطقية بالمرة . مبررات واهية ولايمكن ان تنطلي على أحد. السي لشكر الله يرحم بها الوالدين إلى احترم غير شي شوية ذكاء المغاربة . بزاف هاد الشي والله.
عييتو من لاكلاص د المعارضة وتوحشتو الامتيازات والريع قالك أردنا الانخراط و الححنا يعني بهدلتو براسكوم تسنيتو ولي نعمتكم اخنوش يدخلكوم
((لا يستقيم أن يكون هذا المشروع بهذا الحجم دون أن ننخرط فيه))..
اعتقدت ان حزب الورطة يريد ان يقول انه دخل الحكومة خصيصا من أجل تنفيذ المشروع ذي الحجم الكبير، لكن تبين لي ان كلمة الانخراط جاءت من الخْريط..والآن اعتقد ان مثل هذا الخريط الذي كانت نتائجة باهرة سيتكرر نرة ونرات إلى ان تزول قشوره ومغلفاته لكل الشعب الذي يحب حزب الورطة حبا جما جنونيا، ويحب صاحبه حبا لا حجم له.
للأمانة وللحق اقسم بالله أنني أجزم اكبر انتهازي هو هذا المدعو لبعر تتلون بتلون المحيط والبيئة التي تضع قدميك فيها لما عول عليك السيد النزيه بن كيران وطلب بعبارته تسخن كتافو فكرت وقدرت واخترت ان تتخلى عليه حقدا منكم ولما رأيت ان حزب العدالة حقق المستحيل ويسير في الطريق الصحيح انذاك اخترت الالتحاق بالحكومة سبحان الله كيف لك ان لا تملك من المباديء غير الاسم منذ نعومة اضافري وانا أراك بثقلك الذي يزداد ثقلا والبطن الذي تزداد سعة وحجما ولم تحقق شيء ماذا عساك ان تفعل بعد اذا توليت الأمور والله لاشيء هذا فقط كلمة حق قلتها وانا لا انتمي إلى أي حزب فقط متتبع للشأن السياسي
السياسة نصنف في علم الاجتماع غلى انها نحايل وقال علماء التاريخ المسلمون اعلم ان السياسة هي إظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة حق لذلك على المواطن ان يواجه التحايل بالتحايل حيت الماكيفلية هي معيار القيم والأخلاق والعواطف وحتى الطموحات
المهم أن السي لشكر والسي بنكيران إلى مدارو والو فالسياسة راه عندهم مع الفكاهة حيث اليوم ضحكت من نيتي. وفي الختام حفظ الله ملكنا وأدام الله عزه ومتعه بالصحة والعافية،
السلام عليكم
وعلاش طلبتوهوم وحزرتوهوم باش يدخلوكوم في 2016؟؟؟؟
ليس في القنافد أملس
وولاد عبد الواحد كلهم واحد.
#أنا مقاطع إذا أنا موجود#
السياسة نفاق…
وحتى واحد منهم مسوق هاد البلاد.. السوق كولو فالمشاريع ديالهم والباقي شياط
كلام يراد به كسب أصوات الناخبين ولكن ردا على هدا….. قوله تعالى : ولكن المنافقين لكاذبون اتخدوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون…..ص
تتفكرو غير الخوا الخااااااااااوي…… يا أهل النفاق
هذا الكلام الذي أدلى به سي لشكر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي… ربما كان يتخيل في ذهنه انهم يصدقونه… وان الشعب المغربي لا ذاكرة له…. يركب قصب ويتوهم أنه فرس وهو فارس لا يشق له غبار…..
لكم الله كلكم….احنا فينا وانت فينا….سيدي و بكل احترام هذه الديماغوجية المتكررة اصبحت متجاوزة….
ما اكثر الكلام المفروغ من المعنى .لن يسمح لك بالدخول الى اي حكومة إلى ادا وافق الدي بيده التيليكومود .جل الأحزاب لا تملك حرية التصرف.لو قبل بك بنكيران في الحكومة الثانية لبقي في منصبه لكنه فضل المغادرة على أن يضمك إلى حكومته لكي لا تبرد أكتافه.
هههههه ضهكتينا وأنت تحكي لينا على الشهامة والإنجازات اللي حققتوها و مزال كتحققوها حتى نسينا شحال عدد الأصوات اللي جبتو في الانتخابات ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شحال كتر الكلام هذه الأيام في جميع الأحزاب ، كلها الغ بلغاه ،انا باين ليا غير سي لشكر والاتحاد الاشتراكي أين هو ؟؟؟ واقيلا جاء بن بركة و بوعبيد داوه ……
اذا كنت تملك الشجاعة اسي لشكر فترشح للانتخابات من أجل معرفة نفسك
السيد بنكيران رغب في ضم الإتحاد حتى يمح تهمة اغتيال بنجلون . أما القاسم الإنتخابي فهو لإنقاد بعض الأحزاب من الإنقراض . لو كان الإتحاد مازال قويا ما قبل به و ربما طالب برفع العتبة .
احسابك كاملين خاطئة اسي لشكر
لانك لست صاحب قرار
منذ ان اخذت زعامة الاتحاد بهدلت هداك الحزب
اسي السياسي ما الفرق في الدورة الأولى كنت تدخل معزز مكرم
و دخلت في الدورة الثانية مثل المدلول برغبة الاحرار و اولا الاحرار لما كان حزبك
لكن انت الشرط تبقى خارج القرار
سير خود ليك التقاعد السياسي