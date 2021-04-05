لعنة الإصابة تصر على مطاردة اللاعب الياميق

تعرض الدولي المغربي جواد الياميق، مدافع نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم، لإصابة جديدة، ستبعده عن الملاعب لما يناهز الثلاثة أسابيع، وفق ما أعلنت عنه إدارة الفريق.

وسيفتقد بلد الوليد خدمات المدافع المغربي، ابتداء من المباراة التي ستجمعه بمضيفه برشلونة، المقرر إجراؤها على أرضية ملعب الكامب نو، لحساب الجولة الـ29 من “الليغا”. كما سيتواصل غياب الياميق عن فريقه خلال مواجهاته مع كل من غرناطة وإلتشي وكاديز.

وعانى الياميق، خلال الموسم الكروي الحالي، من الإصابة في ثلاث مناسبات، حيث أصيب أولا بفيروس كورونا غيّبه عن أربع مباريات، ليتعرض بعد ذلك لإصابة ثانية جعلته يغيب عن ثلاث مواجهات لفريقه، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية جديدة من المنتظر أن تبعده عن “المستطيل الأخضر” لثلاثة أسابيع.

وكان الياميق قد تواجد ضمن التشكيلة المثالية لشهر مارس في “الليغا”، على مستوى الخط الدفاعي إلى جانب ثلاثي برشلونة أوسكار مينغيزا وجوردي ألبا وسيرجينيو ديست.

ويُقدم الياميق مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة، حيث لعب ثلاث مباريات مع فريقه بشكل رسمي في “الليغا” في شهر مارس المنصرم أمام كل من خيتافي وأوساسونا وإشبيلية تواليًا، ونجح في قيادة فريقه إلى حصد خمس نقاط من اللقاءات الثلاثة، كما نال الإشادة من جماهير فريقه نظير المستوى الذي ظهر به.

كما أن الياميق قد غاب عن اللائحة التي استدعاها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، والتي خاضت مباراتي موريتانيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة، في وقت حضرت فيه أسماء في الآونة الأخيرة رغم تواضع مستواها على غرار سامي ماي، مدافع فيرينكفاروسي الهنغاري، علما أن هذا الأخير تم إسقاط اسمه من المعسكر الأخير.

المدافع المغربي جواد الياميق، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، انتقل إلى نادي بلد الوليد في بداية الموسم الجاري 2020-2021، قادمًا من جنوة الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها نحو مليون ونصف المليون يورو.

يشار إلى أن لاعب أولمبيك خريبكة والرجاء الرياضي سابقا يعد من أهم الركائز في الخط الدفاعي لتشكيلة المدرب سيريغو سوريانو، بعد عودته من إصابته العضلية وفيروس كورونا.