لعنة التسول و"السترات الصفراء"

لم يعد بإمكان أي مواطن أو أية مواطنة في جل أنحاء البلاد، وبغض النظر عما إذا في البادية أو المدينة، إبقاء زجاج سيارته مفتوحا، أمام المتربصين الذين يترصدونه عند الإشارات الحمراء، وأمام أبواب المتاجر، وأبواب الأسواق، وفي محطات الاستراحة، وأمام المسجد، وفي الخلاء أحيانا..
بعضهم يمارس عمله في “التسول الاحترافي” طيلة النهار، ويمارس “استفزازاته” في النقطة نفسها يوميا، حسب التوقيت المستمر، ويفوض المهمة لمن ينوب عنه في حالة غيابه، لكي لا يفقد المكان. أما آخرون، فيكتفون برمي أطفال صغار بين عجلات السيارات عن كل لحظة وقوف، لممارسة التحصيل فيما بعد.
لا يؤدون أي خدمة، ومع ذلك يجد بعض راكبي السيارات الذين لا يعلم بحالهم سوى الله أنفسهم مجبرين على الأداء، وكل ذنبهم هو أنهم اختاروا توقيف عجلات السيارة، ولا يقف عدد المستفزين عند عشرة أو عشرين بل الآلاف (إن لم يكن أكثر بالنظر إلى حجم الظاهرة)؛ بل إن العملية تتكرر طيلة اليوم، ولا يميز “المتطفلون” بين المواطن الذي يقبل مساعدة أهل بلده في إطار الأخوة وبين السائح الذي يفترض “توقيره” حفاظا على صورة البلاد في الخارج.
ما معنى أن يتم بناء ناطحة سحاب، إذا كانت جحافل المتسولين ستحتل مدخلها لتمنع الزوار من الدخول بكل أريحية لأروقتها؟ ما معنى أن تبنى معمارا ضخما، إذا كانت جحافل المتسولين ستنشر الرعب بين السياح، وتمنعهم من أخذ صور تذكارية قرب هذه الممتلكات العامة؟ وما معنى الحديث عن برامج فك العزلة وتنمية العالم القروي إذا كان البؤس يقف على رجليه في كافة الشوارع ليستقبل المارة؟.
مثل اللعنة، يمكن للمواطنين والمواطنات أن يقضوا يومهم في مواجهة جحافل المتسولين وأشباه المتسولين، وفي الأخير يجدون أنفسهم أمام شخصيات أخرى مستفزة ترتدي سترة صفراء أمام باب العمل أو في الشارع المؤدي للعمل أو أمام البيت، حيث تتم المطالبة بـ”رسوم الركن” بمجرد التفكير في تحريك العجلات، والويل لمن يرفض أداء مقابل هذه الخدمة الوهمية الإجبارية.
سواء تعلق بأصحاب السترات الصفراء أو المتسولين، وكلها أنواع من المهن المسيئة للوطن والإنسان، فإن تطبيق القانون بات يفرض نفسه أكثر من أي وقت. كما أن المقاربة الاجتماعية لحماية هذا النوع من المواطنين تفرض نفسها بالتأكيد؛ ولكن تحمل المسؤولية يفرض نفسه بشكل أكبر، لأن استمرار العبث يهدد الاستقرار.. من يدري فقد يكون من بين المسؤولين من يريد تحويل البلاد كلها إلى محطة للتسول وحراسة السيارات، بدل المساهمة في بناء المجتمع..
اللي ولف الفلوس باردة وسهلة و كثيرة ما عمروا غادي احشم الا بتطبيق القانون والناس اللي كتجبد وتعطي هي السبب في انتشار هاد الظواهر
و الله حتى تقهرنا
ولكن تشوف تاتعيا وتقول الله يكون فالعون
حتت شي واحد مالقاها كي بغاها.
السؤال الذي يطرح نفسه هو:أين هي الدولة من كل هذا؟؟؟كيف لدولة تحترم نفسها أن تترك المواطن في مواجهة جحافل المتسولين الذين اصبحوا ينغصون على المواطن حياته!!!أين هي مصالح الدولة من شرطة،جماعات،عمالة…؟؟؟أيماننا أن نقول أننا أصبحنا نعيش في بلاد يحكمها الغلبة القوي؟؟؟أأصبحنا نعيش في اللاقانون ؟؟؟أسئلة تبقى بدون جواب!!!
التسول…الفوضى….العشوائية….الجليات الصفر للكرساج…احتلال الملك العام….هي عناوين عريضة لفشل دولة وانتشار الفساد..وانها متخلفة . هكذا يقرأه باقي الدول المحترمة ..
وان ادعت انها تحترم المقاييس الدولية والتسابق في المؤتمرات والشعارات..الا يبقى السؤال …هل اعين العالم ستصدق هاته الشعارات…..لا طبعا….
اما وطنيا. لا اظن ان المسؤولين الكبار تهمهم وضعية البلاد اكثر من جمعهم للاموال. والصورة السوداء للتسول بالملايين….الباعة والفراشة بالملايين والمحتلين للملك العام كذالك…اما الجليات الصفر البلاطجة. اصبحوا اكثر واكثر في دولة عدد سكانها 36 مليون…
وتريد ان تصبح قائدة السياحة في شمال افريقيا…..
اي سائح او مستثمر …سيجلس 1 ساعة زمن..امام هاته الظواهر….ناهيك ..الجريمة…ضرب جرح .قتل نهب.للسياح والمحليين.
مقال في الصميم يلخص المعاناة التي نعيشها يوميا أمام هذه الظاهرتين اللتين أصبحت أكثر انتشارا من المهن القانونية. الحكومة والسلطات المحلية غائبة كليا.
!!!!! إنشاء ديال السادس ابتدائي؟
الدولة تحب مثل هذه الفوضى حتى ينشغل المواطنون فيما بينهم ونريد من غيرنا ان يحترمنا باستمرار هذا العبث بغياب الدولة المسؤولة عن محاربته ستكثر الجرائم ونسيئ إلى سمعة البلد وتكون ضربة قاضية للأمن اولا وللسياحة ثانيا وحين ينتقدنا غيرنا نزبد ونرغد مدعين التفوق والنجاح لكن بأكبر حريرة واكبر براد واكبر بلغة واكبر طاجين ما هذا العبث ايها المسؤولين قليل من اليقضة والتعقل…
هذه الظاهرة من ترخيص المسؤولين الذين لا يحركون ساكنا فهم يشجعون على تفاقم الوضع وعلى الدولة هي المعنية وأن تتدخل زد على ذلك الباعة المتجولين الذين يعرقلون حركة السير في الطرقات وعلى ممرات الراجلين ،.وانا ألاحظ عندما تكون زيارة ملكية الى مكان ما فإن المتسولين وأصحاب بدلات الزرقاء والمجرمون والمتشردون يختفون ويحل مكانهم الامن والنظافة والصيانة و الحرص أن يكون طريق الذي يمر منه الملك في المستوى المطلوب ،اذن الدولة تتحمل الظواهر السلبية خارج البيت الأسري
نعم لقد اثير هذا الموضوع مرات عديدة ولاكن وجدت اذنا مغلقة لا تسمع واعين لا ترى لانها تستفيد من الوضع. ويبقى المواطن ضحية عصابات ال ( parking) ومن يقف وراءهم لاكن مهمى يكن من امر فالمواطن بيده الحلول ان شاء .. لا ندفع لاحد
حقيقة ما معنى كل هته الاستثمارات الخيالية والبلد أصبح يعج بالمتسولين وفي أي مكان كما جاء في المقال واعطيكم مثالا حيا وقع لي شخصيا وانا احتسي قهوة بمارينا ابي رقراق والمتسولون يمرون تباعا حيث لا تكمل دقيقتان حتى يقف الآخر والعجيبة أنهم يعرضون لك وردة وأنا وزوجتي نتجاوز الستين من عمرنا فنقنعهم أن الورد ما سار نافع معنا ومع ذلك يسرون ويسرون وحتى وان اشتريتها ووضعتها امامك ليتركك القادم فهو يطلبك لأن تشتري من عنده ما دمت اشتريت من عند غيره.والله معضلة كبيرة وأن المارينا اصبحت مكانا لا ينصح أن يستريح فيه الإنسان بسبب التسول