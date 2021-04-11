"لرصاد" .. إن ضاق الوطن فسماء الله أرحب

كأي شيء جميل، جادٍّ وهادف، ومثلَ كلِّ فَلْتةٍ بديعة في الزمن المغربي الرديء، مثل الكاتب الحق، والممثل الحق، والمناضل الحق، والمثقف الحق، و…. الحق، فمجموعة لرصاد، قد أضناها الحصار والتعتيم والتغييب، وقبل أن يُغيِّبها الإعلام بكل وسائطه، غيّبَها ذوو القُربى من باقي المجموعات الذين رفضوا حتى لفظ اسم “لرصاد” عَلَنا وتقلّصوا في حَضْرتِه، غيّبتها المهرجانات وشتّى صِيَغُ المكر والفَذْلكات. لرصاد فلتةٌ في الفن المغربي صمدت وما انحنت وما تميّعتْ ولا تدجّنتْ، في حين بقي المجال مُشْرَعا على مجموعات من نفس النمط الغنائي لم تكن في مُجملها سوى غشاوة على الذائقة الوطنية وآلية لإخفاء ما الْتَمَع في ظلام هذا الوطن من ومضات فنية تبقى لرصاد إحداها.

لرصاد المجموعة التي احترمت عِلم النغم، “الصُّولفيج”، وصَهَرَتِ الفصحى في قوالب أغنية الجيل، واستطاعت أن تتفرد بعدد غير مسبوق من الألبومات في هذا النمط الغنائي بفقر الإمكانات، لكن بغنى القريحة، بعُسْر الظروف، لكن بيُسْر الإبداع، بضحالة المال، لكن بِغَمْرِ الفن. لرصاد التي لم تُكرِّر نفسها مرة ولم تَدُرْ في الحلقة المُفرَغة، والتي رصدت خبايا وخفايا الواقع المغربي والعربي وكانت الأجرأ فنيا في الرُّقي بالذوق والجهر بكلمة الحق. لرصاد الحكمة والنغمة التي تعرف إلى أين ولماذا وكيف ومتى تمشي وتتوزع موسيقا وألقا.

لرصاد لم تبلغ قلوب عُشَّاقها عبر الدعم الإعلامي، أو الحضور في كُبْرَيات الحفلات والمهرجانات، والاستدعاءات إلى خارج الوطن كما هو حال البقية العائشة منذ عقود فقط على الاسم والشعارات في غياب الإبداع والتطوير والقدرة على الاستمرار الفني.

لرصاد برهانٌ قاطع أن تاريخ الفنون والآداب وأشكال التعبير إنما يصنعه أولئك الذين لا يعرفهم التاريخ ولا يذكرهم الناس إلا بعد حين، لأن نور الفضيلة الذي يُشع بأعماقهم، يجعلهم في منأى عن التّنطع والتهافت والاسترزاق الذي تُجيدُه وتُتقنه البقيّة المُتبقِّية.

لرصاد ليست مجموعة للغناء والضجيج المُعلَّب، ولَإِنْ أجمعَ أغلبُ الناس على شيء ما في زمن التَّرَدِّي، فاعلم أن ذاك الشيء مُتَردٍ وأنَّ نسبةَ زَيْفه بالغةٌ، لأن الأشياء الأجمل تنحصر في أزمنة القبح والغيبوبة، واعلم حينها أنَّ على أذواق الناس غشاوة.

لرصاد مشروع إنساني جعل الفن مدرسة لتقويم الروح، وتهذيب القلب، وشحذ الهِمَم كل هذا في صمت العظماء وحياء الفُضلاء.

فمجموعة العشاق التي بدأت سنة 1974 بهذا الاسم من مراكش، واعتنقت اسم لرصاد بداية من أواخر السبعينات عندما التقت مولاي الشريف المراني، عازف مجموعة المشاهب في الدار البيضاء، ثم عادت إلى كلمة البدء “العشاق الفنية” في مراكش أرض السبعة رجال، هؤلاء الذين انضاف إليهم رجال العشاق، حتى صاروا العلامة الفنية لروح المقاومة الثقافية في زمن النخيل المعاصر.