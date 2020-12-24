لفتيت يجتمع بولاة جهات العيون والداخلة وكلميم

عقد وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزارة، الخميس، لقاء عن بعد مع الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة بكل من جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب وجهة كلميم واد نون.

وشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، فرصة للتداول بشأن التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، “خاصة القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل منطقة الصحراء المغربية، واعتزامها افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة للمساهمة في دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية بالمنطقة؛ فضلا عن التطرق لحصيلة المشاريع المندرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أبلغ المجتمعين “عطف ورضا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يوليه لرعاياه الأوفياء من ساكنة الأقاليم الجنوبية، التي ما فتئت تعبر عن تلاحمها المتين وارتباطها القوي بالعرش العلوي المجيد على مر تاريخ المغرب”.

كما وجه الوزير تحية تقدير لساكنة الأقاليم الجنوبية ولكل شيوخ القبائل وجميع المنتخبين بهذه الأقاليم العزيزة، “الذين ظلوا جسدا واحدا ملتفا حول رموز المملكة ووحدتها الترابية، وأكدوا في جميع المحطات تشبثهم بثوابت المملكة وبوطنيتهم الصادقة”.

من جهتهم، أجمع رؤساء المجالس المنتخبة، في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء، على الإشادة والاعتزاز بوجاهة الاختيارات الإستراتيجية للمملكة المغربية “تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، واستعدادهم، للمساهمة، كل من موقعه، في إنجاح هذه المرحلة وفق عقلية جديدة بإمكانها مواكبة النقلة النوعية التي ستعرفها المنطقة، التي أضحت اليوم منصة دولية وحاضنة للتنوع الاقتصادي والثقافي”.

وختم البلاغ بأنه تم في الأخير التأكيد على أن الدولة “عازمة على المضي بثبات في مواصلة تنزيل نموذج تنموي واعد، وذلك من خلال برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة 2016-2021، الذي أصبح الآن واقعا ملموسا من خلال المستويات المتقدمة لنسبة إنجاز المشاريع، إذ إن ميزانية المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بلغت 60 مليار درهم، أي حوالي 80 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج التنموي”.