لقاءات تروم تأسيس جبهة ثقافية لنصرة الصحراء‎

من المرتقب أن ينظم اتحاد كتاب المغرب، بتعاون مع الموقع الإخباري المغربي “هاشتاغ”، لقاءات تفاعلية عن بعد، ستشكل خلاصاتها أرضية فكرية سيتم عرضها على مكونات المجتمع الثقافي المدني الوطني، للنظر فيها وإغنائها واعتمادها أرضية لتأسيس جبهة ثقافية لمناصرة قضية الصحراء.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات، وفق بلاغ للاتحاد، في إطار تفعيل مقترحه الذي تضمنه بيانه الصادر بتاريخ 14 نونبر 2020، والرامي إلى “تأسيس جبهة ثقافية لنصرة قضية وحدتنا الترابية”.

وأضاف البلاغ أن اللقاء الأول سيشهد مشاركة كتاب وباحثين وفاعلين ثقافيين يمثلون حساسيات ثقافية وطنية، من داخل المغرب وخارجه؛ وهم الكاتب والمفكر سالم حميش، والأديب والباحث ماء العينين ماء العينين، والكاتبة والإعلامية بديعة الراضي، والشاعر والمترجم يحيى الشيخ، والكاتب والباحث أحمد المنادي، والباحث ورئيس اتحاد كتاب المغرب عبد الرحيم العلام؛ فيما يسير اللقاء الناقد والباحث في التواصل وتحليل الخطاب أحمد العاقد.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم عقد اللقاء الأول وبثه مباشرة على الصفحة الرسمية لموقع “هاشتاغ” على “فايسبوك”، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، ابتداء من الساعة السادسة مساء.