مباراة "الماص" والفتح الرباطي تنتهي بالتعادل

مباراة "الماص" والفتح الرباطي تنتهي بالتعادل
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 4 أبريل 2021 - 17:36

حسم التعادل الإيجابي (1-1)، مباراة المغرب الفاسي بضيفه الفتح الرباطي اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من البطولة الوطنية الاحترافية.

وأحرز محمد الفقيه هدف “الماص” في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بينما عدل للفتحيين أنيس سالتو في آخر أنفاس المواجهة.

وأصبح المغرب الفاسي بـ13 نقطة في المركز الثامن في سبورة الترتيب العام المؤقت، متقدما بنقطتين عن الفتح صاحب المركز الثاني عشر.

البطولة الوطنية الاحترافية الفتح الرباطي المغرب الفاسي مباراة

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