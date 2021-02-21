لقاء نهضة بركان وشباب المحمدية ينتهي بالتعادل

تعادل فريق النهضة البركانية مع ضيفه فريق شباب المحمدية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي في بركان، برسم الدورة السابعة للبطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف فريق شباب المحمدية اللاعب كمال الفرع في الدقيقة 76، قبل أن يعدل الكفة لفريق نهضة بركان محسن ياجور في الدقيقة 87؛ من ضربة جزاء.

وحل الفريق البركاني، عقب هذا التعادل، في المركز الثالث برصيد 11 نقطة رفقة فريق أولمبيك آسفي، أما شباب المحمدية فقد ارتقى إلى الرتبة السابعة، إلى جانب فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي، برصيد تسع نقط.