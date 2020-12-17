لقاء بالفيديو يجمع أخنوش بالمفوض الأوربي للفلاحة‎

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، لقاء بالفيديو، الخميس، مع المفوض الأوروبي للفلاحة، جانوس ووجيتشوفسكي، بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رحو.

وثمن أخنوش والمفوض الأوروبي خلال هذا اللقاء جودة التعاون بين الطرفين في القطاع الفلاحي، كما تناولا مواضيع مختلفة، لاسيما ما يتعلق بالاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما أجمع المشاركون في اللقاء على الالتزام الكبير والدينامية القوية التي تطبع العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن القيمة التجارية للمنتجات الفلاحية (بما في ذلك المنتجات السمكية) بين المغرب والاتحاد الأوروبي تجاوزت 1.9 مليارات يورو في 2019، كما بلغت الصادرات المغربية من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي عام 2019 حجم طلب يزيد عن 2 مليون طن، مسجلة بذلك نموًا قدره 33 ٪ مقارنة بعام 2015.

وفي ما يتعلق بعام 2020، صدر المغرب، خلال 11 شهرًا الفارطة، حوالي 2 مليون طن من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي.