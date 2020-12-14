لقاء بوديموس" و"بوليساريو الدّاخل" يؤجل زيارة سانشير إلى المغرب

أعلنت منابر إعلاميّة إسبانية مُطّلعة أنّ السبب الرئيسي وراء تأجيل القمة المغربية الإسبانية يرجع إلى الاتصالات التي أجراها أعضاءٌ من حزب بوديموس، المشارك في حكومة بيدرو سانتشيز، من أجل التحضير للقاءٍ يجمع بين زعيمهم بابلو إغليسياس وانفصاليي الداخل المُوالين للبوليساريو بالمغرب، في إطار أجندة موازية لفعاليات القمة التي كان مُزمعاً عقدها بين حكومتي البلدين يوم الخميس المقبل، قبل أن يتمّ إعلانُ قرار تأجيلُها إلى شهر فبراير من العام المقبل.
وأكّدت المنابر ذاتُها، استناداً إلى مصادر رسمية، أن الحكومة الإسبانية تلقّت معلوماتٍ مؤكّدةً تُفيد بأنّ أفراداً من “بوديموس”، ذي التوجُّهات اليسارية، أجروا اتصالات مع مُمثِّلين عن جبهة البوليساريو قصد عقد لقاءٍ يجمع زعيم الحزب الإسباني بانفصاليين داخل التراب المغربي، على هامش اللقاء رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب. وأسفر هذا المعطى عن حالةِ استنفارٍ داخل السلطة التنفيذية الإسبانية، حسب مصادر من الجناح الاشتراكي لحكومة بيدرو سانتشيز، الذي اضطر في وقت سابق إلى تقليص عددِ مُرافقيه في الوفد الحكومي، مع إلغاء مشاركة بابلو إغليسياس، بدعوى ما تفرضه الحالة الوبائية من إجراءاتٍ احترازية.
كما سجّلت الصحافةُ الإسبانية الترّددَ الذي ساد تحديد اللائحة النهائية لمُرافقي رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز إلى قمة الرباط، بسبب مشاركة زعيم حزب “بوديموس” من عدمها، نظراً لمواقفه المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، لاسيما تشبّثُه بخيار الاستفتاء في الصحراء، ما سبّب الكثير من الإحراج للجانب الإسباني، ليتقرّر مساءَ الإثنينِ الماضي إلغاءُ مشاركته ضمن الوفد الحكومي الإسباني.
وكان من المُرتقب أن يلتقي بابلو إغليسياس، النائبُ الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرُ الحقوق الاجتماعية، في إطار الأجندة الرسمية لأشغال القمة، بوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المُصلِّي، حسب ما وصفتها الصحافةُ الإسبانيّة بكونها تسريباتٍ من داخل رئاسة الحكومة “لامونكلوا”.
تجدرُ الإشارةُ إلى أنّها ليست المرّةَ الأولى التي يُحرِجُ فيها زعيمُ بوديموس رئيس حكومته بتصرُّفات حزبية مُتمرِّدة على الأجندة الرسمية، إذ سبق له، قبلَ شهر، أن استغلّ مُرافَقتَه للوفد الإسباني، برئاسة بيدرو سانتشيز والملك الإسباني فيليبي السادس، أثناء مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لدولة بوليفيا، من أجل عقد لقاءاتٍ مكثّفة جمعته برموز اليسار في أمريكا اللاتينية، كُلِّلت بإصدار بيانٍ مُشتركٍ بالموازاة مع حفل التنصيب، وهو ما أثار حفيظة الجناح الاشتراكي داخل الحكومة الإسبانية.
ماهذا السكوت الفرنسي .هل فرنسا ستدير ضهرها للمغرب . ماذا تنتظر . نريد الضربة القاضية للجزائر والمرتزقة . عند الامتحان يعز المرء او يهان . لقد عودتنا فرنسا بالعب بالوترين لكن ليس هذه المرة اما معي او ضدي.
وهل هو يستطيع بقبول استفتاء كتالونيا هذا الاجتماع يجب العاوءه فلن يفيدنا في شيء علينا تقوية علاقتنا بامريكا الاتنية وأفريقيا والاعتماد علي قدراتنا الذاتية وتطوير الاقتصادش
التاجيل ليس في صالح اسبانيا وتصرفات حزب بوديموس سيجلب المشاكل فقط عليها. طبعا المغرب لن يتعاون لا امنيا ولا في موضوع الهجرة ولا المخدرات ولا اقتصاديا مع حكومة تضم بين صفوفها حزبا معاديت لنا.
على الاسبان ان يعلموا ان التصويت لحزب ما ليس فقط ايديولوجيا او داخليا بل النظر دائما الى القضايا الخارجية .فقد يعجبك حزبا داخليا ولكن خارجيا لن يقبله الكتيرون وبالتالي الدولة هي من تؤدي الثمن وليس الحزب.
اضافة الى تبادل المصالح بيننا .ظهر معطى اخر هو اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء الشيء الدي كانت تستغله مدريد دائما وتقايض بها مصالحها مع الرباط. الان تغير الوضع واصبح المغرب في موقع قوة.
Il ne faut pas laisser rentrer au Maroc ce virus de podiums s’il faut bloquer les relations avec l’Espagne jusqu’à à ce que cet individu reconnaît le Sahara marocain si non il reste chez lui le maroc ne demande pas aux catalans et au pays basque de se séparer de l’Espagne le tout le monde quand les catalans demande l’autonomie de Madride les membres sont forcés à l’exil à Bruxelles
A quand une réponse de la part de notre État, on ne peut plus accepter ce genre de comportements sous prétexte de la liberté démocratique,et pourquoi Podémos n’a t- il pas encouragé le référendum au sein de la Catalogne, il faut mettre ce genre de personnes devant les contradictions qui sont les leurs et que le temps des deux poids deux mesures doit sonner sa fin.. je m’étonne aussi de l’attitude du gouvernement marocain qui doit dire haut et fort ce que l’on ressent quand il s’agit de ce genre de provocations touchant à notre affaire nationale sujet d’une unanimité et un consensus populaire.. ce n’est pas comme si l’affaire concernerait un sujet clivant tel que la naturalisation des relations avec l’État hébreux..publiez s’il vous plaît
بابلوا لماذا لم يقر ولم يوافق على استفتاء كطالونيا؟ لماذا لم يعطيهم حق تقرير مصيرهم؟ اذا كان حقا ديموقراطي عليه ان يساند الكطالان اولا قبل كل شيئ على المغرب ان يقف وقفة رجل واحد ويحسم في هذا التلاعب مع اسبانيا كفى من لعب ورقة الصحراء فهي مغربية وستظل مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
بعض دول الأوربية كإسبانيا و إيطاليا ياكلون مع الديب ويبكون مع الراعي او بلغة اخرى يكويو ويبخو
يجب الضرب بيد من حديد على كل الخونة والعملاء داخل الوطن الحبيب…..الله الوطن الملك
قرار في محله و يتماشى مع نهج الدبلماسية المغربية الحازم في التصدي و ردع اعداء وحدتنا الترابية اينما كانوا و مهما كان حجمهم و تاثيرهم فزعيم حزب بوديموس المغمور الذي مازال متشبتا بوهم البوليساريو الذي لا يمثل شيئا و لا يمثل سكان الصحراء المغربية في الوقت الذي تعرف فيه القضية منعطفا سياسيا مهما بعد اعتراف امريكا بمغربية الصحراء لم يراعي مصالح الدولة الاسبانية التي تعتبر اول شريك تجاري للمملكة في العالم كله زيادة على الروابط التاريخية و المصالح المشتركة التي تربط الشعبين الصديقين فاختار الاجتماع و التنسيق مع حثالة ميتة من الرعاع الخونة الذين يعيشون في افضل حال مادي و حقوقي و يتمتعون بالحرية داخل ارض المملكة و يتامرون في نفس الوقت ضد بلدهم بارتباطهم باجهزة مخابرات دولة معادية التي تغدق عليهم حفنة دولارات من اموال نفط و غاز جنيرالات شركة سوناطراك فالوضع في الصحراء المغربية تغير 360 درجة بعد الاحداث الاخيرة المتسارعة التي اعقبت ملحمة الكركرات و مازال هذا الحزب يسير ضد المنطق و يضرب المصالح الاستراتيجية للدولة الاسبانية في العمق كان عليه ان يفكر في استقبال رؤساء جهات و بلديات العيون و الداخلة
هاذا يؤكد المعطى اللذي يقول ان هاد النزاع هو ناتج عن الحرب الباردة من سبعينات القرن الماضي
يجب على اسبانيا أن تنتبه لأن انفصالي داخل اسبانيا ليسوا كثر فقط بل يمكن أن يرجعوننا الى الأندلس
موقف حزب بوديموس اليساري من قضية الصحراء المغربية ليس مؤثرا وخصوصا بعد الإعتراف التاريخي لأمريكا بسيادة المغرب على صحرائه .بعد هذا القرار الأمريكي أصبح المغرب إقليميا ودوليا في موقع قوة وأي موقف أو مناوشات سياسية من أي جهة معادية كانت لن تغير من موازين القوى الحالية والمستقبلية.
دام لك النصر يا وطني
كل هذا ليس سوى سياسة واستراتيجية إسبانيا التي تظهر وجهين للمغرب. كل هذه الأسرار التي تخفيها الأحزاب السياسية الاسبانية والجمعيات الغير الحكومية التي تدعم وتدافع عن قضية البوليساريو. ولكن في الحقيقة كل هذا هو إسبانيا التي تلعب هذه اللعبة بدعم البوليساريو بمشاركة دول أخرى (النظام الجزائري) كمثل
السلاحف لا تروقها السباحة إلا في الماء العكر… فهل كل من أراد التهجم على جاره لإضعافه يتحالف مع الشياطين و يدعم أقلية من البيادق الخونة الطامعين في حقوق الغير..؟ 1/3 المغاربة صحراويين أو من أصول صحراوية… والله الذي لا الاه الا هو… ب ترامب والولايات المتحدة والأمم المتحدة أو بغيرهم… من يريد زعزعة وحدة المغاربة لن يلقى أمامه إلا التمزيق و الدمار و النار الحمراء في انتظاره
بابلو اغليسياس هو السياسي المدلل لسانشيز .فالحكومة الإسبانية الحالية تسير برأسين بل هي أول حكومة يسارية تمارس فيها المعارضة من داخل الحكومة نفسها .فكثير من المواقف والتصريحات التي خرج بها بيدور سانشيز تتليها أخرى مناقضة وعكسية لبابلو اغليسياس الأقسام يخص القضايا الداخلية كقضية انفصاليي كاتالونيا أو قضايا الشبهات المالية لملك إسبانيا وكدا السياسة الخارجية التي احرجت كثيرا الحكومة الإسبانية حتى مع من صوتوا لها في إسبانيا. لكن السؤال المطروح لمادا يحتفض بيدور سانشيز ببالو اغليسياس داخل الحكومة مع العلم أنه لايساير في الكثير من الأحيان أفكار وتوجهات بيدور سانشيز؟ الجواب هو أن هده الحكومة ولدت بعد عملية قيصرية نتيجة تعذر إخراج حكومة يسارية معتدلة للوجود خاصة بعد رفض حزب ثيودادانوس الدخول في الحكومة الحالية فماكان على بيدرو ساشيز سوى البحث عن حلفاء من اليسار الراديكالي او الأحزاب ذات التوجه الانفصالي لذا يمكن القول ان الحكومة الإسبانية الحالية تسير بسرعتين مما يجعل الانسجام في كثير من الأحيان متعذرا يظطر معها حزب سانشيز تقديم تنازلات لصالح حزب بوديموس بزعامة بابلو اغليسياس .
لانريد زيارة الاسبان مرحبا بزيارة امريكا وكل دولة تعترف بسيادة المغرب على كامل ترابه اسبانيا فرنسا اوروبا من مصلحتهم اطالة نزاع الصحراء المفتعل فهم يحتضنون الانفصاليين على ترابهم للضغط على المغرب واستنزاف ثرواته السمكية والطبيعية يجب تغيير عقلية التفاوض
يجب على الحكومة المغربية ان تمنع بوديموس من الدخول الى التراب المغربي في اي اطار.حتى ولو تراجع عن مواقفه العدائية للوحدة الترابية.المغرب الان في موقع قوة بعد اعتراف اكبر قوة في العاام بمغربية صحرائه.اذن مزيدا من التصدي لأي كان.لا مساومة على الوحدة الترابية.ومن هذا المنبر الحر لا زلت الح بأن تقوم اليلطات المحلية لمدينة الرباط بأن تقوم بتغيير اسم شارع الجزائر الى شارع دولاند ترمب.وستيكون هذا الاجراء محمودا من ساكنة الرباط.الذي انا منه.وامر منه يوميا تقريبا….
يجب على بلدنا الحبيب أن يطالب بإعتذار رسمي من الحكومة والشعب الإسباني عن جريمة الخيانة العهد الذي قطعه حكام الإسبان لملك غرناطة و محاكم التفتيش التي دبح فيها الآلاف من المسلمين
على المغرب مراجعة علاقته مع الاسبان الذين يعترفون و يستضيفون على اراضيهم عصابة البوزبال و موقف حكومتهم الرافض لإعلان ترامب دليل واضح على ذلك
ما تديوهاش فيهم هادوك بودموس باش ما يحسوش عندهم قيمة
.واللي يأكل من خيرات المغرب إما يكون مع توجه البلاد او تخرجوه من البلاد بلا خاطرو.
اذا طبق زعيم بوميدومس على اسبانيا ما يفعله مع الدول الأخرى،واعطى للكاتالان والاندلس والباسك وجزر الكاناري الحق في تقرير مصيرها، ستتفكك اسبانيا..لكنه لن يفعل، والا سيلقى حتفه على يد الجيش الإسباني.. انه مجرد ديك نكرة ينفخ صدره أمام الأغبياء انفصاليو الداخل الذين يتملقون له، فيظن أنه ثوري ومناضل عالمي
إنتضرو حتى ننتهي من مشكل صحراء مع جارة مشؤومة خراءر. وبعدها سيأتي اليوم عليكم يا سبليوني بو رقعة .
اسبانيا الحاقدة لا تزال حاقدة
وهناك جناحان
جناح حاقد لا ينثني للواقع الجديد ويمثل حزب بوديموس او حلوف كرموس
وجناح حاقد لكنه مستعد للتخلي على حقده مقابل نيل مصالح اقتصادية وثقافية في المغرب
المغاربة مستعدون للتحاور مع الجناح الثاني من باب البراغماتية او رابح رابح حتى لا يظل المغرب في مواجهة عدوين عدو شمالي محقون بالضغاءن التاريخية وعدو شرقي سطاليني يطبعه العسكر منذ سنوات فاقد للهوية وحاقد على كل ما هو مغربي
اذن المغرب في علاقته مع الاسبان سينتصر على المنطق ليتفرغ لعدو واحد خاصيته الحماقة والغباء السياسي وتلك خاصية الانظمة الشمولية الشيوعية
يقول الشاعر :
عداوة احمق اشد ضراوة…
لان الحماقة تحب الخسائرا
والمعتى لو كان عدو المغرب عاقلا لحل مشكل الصحراء منذ زمن بعيد ولكن الله غالب المرء لا يختار جيرانه جغرافيا
لتسقط الدولة لشمولية السطالينية البليدة
(البليدة هنا لا علاقة لها بمدينة البليدة)
هل يقبل ما يسمى بوديموس أن يجتمع المسؤولين المغاربة مع الجهات الانفصالية في اسبانيا. هم المغرب و اسبانيا واحد في هذا الجانب. يجب على المغرب أن يتعامل بالمثل و هو مبدأ مققرر في العلاقات الدولية للضغط على مثل هؤلاء الذين يحاربون انفصالييهم و يتبنون انفصاليي الدول الأخرى خصوصا المغرب. و هذا المبدأ يجب تطبيقه على على جميع الدول لأن أعظم دول العالم لها انفصالييها أو معارضي النظام.
بالإضافة أن إسبانيا لما صدمت بقرار امريكا حول سيادة المغرب على صحراىه ايقنت أن الحوار مع المغرب قد تغير منهجه و عليها أن تؤجل الزيارة لمراجعة خطتها بما يتناسب و الوضع الحالي الدى أصبحت عليه الديبلوماسية المغربية و أن ورقة للظغط التي كانت إسبانيا تستعملها ضد المغرب لم تعد تنفع و هدا سينطبق مع عدة دول أخرى…
اسبانيا و فرنسا هما العدوتان الضاغطتان من أجل إبقاء الحال على ماهو عليه للأبد. علاقات متوقفة مع الجزائر لتشتيت المغرب العربي.
لن يكرهو هاتين الدولتين المستعمرتين أن نكون مالك منفصلة مثل الأندلس.
الان سياسة المخزن اتجاه قطاع طرق الداخل لابد ان تتغير زيرو معاهم العصى لمن عصى والسجن لكل موسخ ارفع شرويطة الانفصال داخل المغرب هادوك الهجيج. ره ممعاهمش الإنسانية .
على هذا الأساس و إن استمرت اسبانيا في نفاقها فما علينا سوى تنظيم مسيرة خضراء أخرى لكن هذه المرة تجاه مدينتي سبتة و امليلية لتحريرهما من المستعمر .
يجب على المغرب ان يكون حزما مع هذا الحزب الذي يسمى بوديَوس الذي أصبح غير مرحب به حيث يعادي ثوابت الوطن
تقرير المصير طبق مند 1975.سكان الصحراء المغربية يعيشون في وطنهم كاي مواطن في الجهات الاخرى. اذا ارادوا الاستفتاء فليكن في تندوف و سنرى هل سيبقى احد هناك. زيادة على ان اكثر سكان تندوف ليسوا بصحراويين. العيون احسن بكثير من الجزائر العاصمة في جميع الميادين.
يشجعون الانفصال في المغرب لكنهم يعارضونه في اسبانيا (كاتالونيا) ، مثل الجزاءريين (منطقة القبايل)
كيف يعقل ان تسمح سلطات المغربية لحزب بلد اخر ان يجتمع مع مرتزقة تريد انفصال من بلد تنتمي اليه وتاكل خيراته يجب منه هد الحزب من دخول المغرب هدا تدخل سافر في شؤون الداخلية. يجب منع اي تجمع يهدد استقرار المغرب فمقابل يجب على المغرب ان يتعامل بالمتل ان يدعو احزاب كاتلونيا التي تريد انفصال الى المغرب وكدلك تشجيع مضاهرات في مدينتين المحتلتين لخروج المحتل منهما. ماهي مهمة الاحزاب المغربية
يجب على المغرب أن يعتقل أفراد البوليساريو وأعضاء من هذا الحزب الإسباني ذي التوجه اليساري إذا قاموا بالإجتماع ومحاكمتهم ،لآنهم يتآمرون على الوطن ولا رحمة في هذا.
إدا أراد زعيم حزب بوديموس لقاء انفصاليي الداخل فيجب أن يلتقي أيضا بالوحدويين.
ما كان لهذا السياسي الإسباني أن يقع في كل هذه المتاهات والتناقضات العقيمة لو سأل أجداده الإستعماربين عمن وجدوا في مقاومتها لدى احتلالهم للصحراء المغربية ،هل المغاربة وسلاطينهم أم إبراهيم غالي وأميناتو والجزائر وغيرهم من الإنفصاليين؟ لماذا هذا السياسي يعارض الإنفصال في بلاده ويدعو اليه في المغرب؟ هذه قمة النفاق السياسي . تصرفات هذا الحزب وزعيمه لا تمليها عليهم قناعاتهم بل تمليها عليهم فقط أحقادهم تجاه المغرب. ولهذا نقول لهم : المغرب سائر في طريق تقدمه ونهجه الصحيح ، ولن ينال منه لا بوديموس ولا غيره.
هدا الحزب يظن بانه وصي على المرتزقة و يظن بان المغرب ما زال يسكت على المؤامرات فادا كان مشكل الانفصال فعليه ان يحله ببلده كاطالونيا الباسك كاليسيا
مجرد هرطقات من الاعلام الاسباني فهده زيارة رسمية و المغرب هو الدي يبرمج جدولها فلا تحاولوا اعطاء قيمة لمسترزقين
الاحزاب اليسارية الطائشة، كالطفل الصغير بمجرد ما يعرف شيءا جديدا، يظن انه اصبح يعرف كل شيء، قلة الخبرة السياسية ومعرفة سطحية للأشياء والرغبة في انجاز شيء يذكر على المستوى السياسي هو الذي يجعل مثل هؤلاء الأشخاص بالقيام بمثل هاته الخرحات الغير مسؤولة.
قبل التدخل في شوون الغير الداخلية يجب على بابلو انغليسياس ان يهتم بسياسته الداخلية واعطاء الاستقلال لكتالونيا والباسك الاولى لرؤسائها حكم عليهم بالسجن مالم يفعلها المغرب اتجاه اي خاءن في الصحراء المغربية وعلى راسهم امينتو حتئدر التي تتمتع بكامل الحرية في التنقل الى اسبانيا وجزر الكناري.
على اسبانيا ان تعي ان الصحراء المغربية تحت سيادتنا و إن فرضنا تم تقسيم الصحراء بين المغرب و المرتزقه و هو احتمال 0٪ أن المغرب سيشن حملة عسكرية شاملة على مدينتا سبتا و مليلية العزيزتين و كدا جزر الكناري حتى دحر الاحتلال الإسباني ديك الساعة يبينو لينا
هل هناك بوليساريو الداخل ؟ ما داموا فوق التراب المغربي فهم مغاربة ، ما عدا ذلك فعليهم الدهاب ما وراء الجدار ليعرفوا قيمة الوطن.
يتلاقا بعدا بصحاب كاطالونيا ….؟!!
مامعنا انفصلي الداخل انا لاايد هذه المعني اما مغربي وطني او انفصالي واذا كنت انفصاليا فالانفصليون في تندوف ادهب عندهم رفعت الحلسة.
انا اقرا الصحف الاسبانية يوميا و اتابع الشان الداخلي الاسباني و اقول لكم ان لا ثقة في الاسبان لانهم يكنون الحقد و الحسد منذ عصور و ليس منذ اعوام و هم منافقين , والدولة المغربية تعلم دالك و لكن المغرب اليوم اصبح يتكحم في زمام العلاقات بيننا و بينهم و الدي ازعجهم كثيرا هو التقارب المغربي الامريك ( الاعتراف بمغربية الصحراء) و خصوصا التقارب المقبل بين المغرب و بريطانيا حيث هده الاخيرة ستتبع موقف امريكا و لها مشارع كبرى مستقبلية مع المغرب
الأن سقط القناع عن أوروبا التي تكيل بمكيالين هم يريدون أن يبقى الوضع كما هو لأنهم يعرفون من أينا يأكل الكتف الجزائر تعطيهم الغاز مجانا وأوروبا تلعب دور المنافق ولكن الحمد لله اليوم تغيرت موازن القوة أمريكا الدولة العضمى فلأروبيون اليوم مرعوبون لأنهم يعرفون من هي أمريكا وسوف ترونهم كيف سنحنونا أمام إعتراف أمريكا بالصحراء المغربية وكذلك إسثتمارهم أصبح على المحك إما معنا أو ضدنا وانتهى الكلام
oui au bon voisinage. non à l’enmausitie
هدف الواحد ﻷساسي الذي يجب على سبانية أن تلتزم به هو منصارت الوحدة ترابية للمملكة المغربية، و هذا حتي على كل ﻹتحاد ﻻوروبي! كل مصالح المغرب يجب ان تحترم.
حتى أحنا لدينا أحزاب سيطلبون باسبتة ومليلية وحتى الجزر الخاليدات. وممكن أن نطالب حتى باﻷندلوس. لدينا تاريخ.
على إسبانية ﻹعترف بلوقيع المغربي أتاريخي، نعام لشركة ﻹسترتجية في كل مجالات مختلفة؛ لكن على أحزابها أن تكف الكف عن مؤازرة ﻹنفصاليين واحترام تام بين البلدين و عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لكل من البلدان.
الحمد لله مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس بلدنا الأسد الاطلسي العضيم المغرب أصبح قوة إقليمية ولن تخيفنا إسبانيا الخبيثه الجبانة بلدنا الغالي إسترجع صحراءه المغربية من يد الإحتلال الإسباني الفاشي المجرم قبل نصف قرن مضى وانتهى الأمر بجهاد وكفاح الشعب المغربي العضيم بقيادة ملك بطل رحمه الله ولا لتفريط في كل التغور المغربية المحتله من طرف إسبانيا العدوة الخبيثه