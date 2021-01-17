لقاء تشاوري يروم دعم النساء نواحي سطات

احتضنت الجماعة الترابية بني خلوك، السبت، لقاء تواصليا حول هيكلة وتنشيط فضاء للتشاور العمومي، في إطار مشروع “دعم ومرافقة النساء من أجل التمكين والمساواة والديمقراطية”، بهدف عام يتمثل في المساهمة في تعزيز المساواة في السياسات العمومية المحلية، من خلال تقوية آليات الديمقراطية.

اللقاء التواصلي يأتي في إطار الشراكة بين اللجنة الأوروبية للتكوين والفلاحة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية النخلة بفم الحصن بإقليم طاطا، وجمعية بني مسكين للتنمية البشرية بالبروج إقليم سطات، وجمعية النهضة بفجيج، وجمعية حوض كير بعين الشواطر، وشبكة الجمعيات التنموية بالحسيمة، بهدف دعم منظمات المجتمع المدني، وتتبع إدماج المساواة بين الجنسين في إعداد السياسات العمومية المحلية، عبر تجريب فضاءات الحوار والتشاور المتعدد الفاعلين.

وحسب المنظمين، فإن اللقاء التشاوري بالجماعة الترابية بني خلوك يستند على المرجعية الدستورية لوثيقة 2011، بمبادرة مشروع اللجنة الأوروبية للتكوين والفلاحة لدعم الجماعات الترابية بإقليم سطات، لتجريب آليات متنوعة للديمقراطية التشاركية، وهيكلة وتنشيط فضاء للحوار والتشاور متعدد الفاعلين، كالمصالح الخارجية والجمعيات والتعاونيات والإعلام والمختصين وغيرهم من الفاعلين والشركاء.

وركز اللقاء التشاوري، خلال عرض الخلاصات والتوصيات، على تحديد واختيار آلية التشاور والحوار، التي ستتم هيكلتها على الصعيد الترابي بجماعتي بني خلوك وسيدي بو مهدي، وحصر المجالات وقضايا التشاور، واستخراج العناصر المرجعية والمكونات التنظيمية لآلية التشاور، مع تجميع المؤشرات المرجعية لتفعيل وتتبع إدماج المساواة في السياسات والمبادرات القطاعية وتطوير خطط العمل المحلية، فضلا عن التزام الفاعلين لوضع ورقة الطريق والجدول الزمني للهيكلة على الصعيد الترابي.