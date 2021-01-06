لقاء مسؤولين بالقطاعين الخاصين للمغرب وإسرائيل

أفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تم، صباح الأربعاء، أول اتصال بين القطاعين الخاصين المغربي والإسرائيلي.

ووفق تغريدة للاتحاد على تويتر، فقد مثل الجانب المغربي شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، بينما مثل الجانب الإسرائيلي رون تومر، رئيس رابطة مصنعي إسرائيل (MAI).

كما عرف اللقاء حضور المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد، ودان كاتافيراس، المدير العام لقسم التجارة الخارجية والري في وزارة الزراعة الأمريكية.