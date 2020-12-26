لقاء واد زم والجيش الملكي ينتهي بالتعادل السلبي

أنهى التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي سريع واد زم وضيفه الجيش الملكي، في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة.

وعرفت مجريات النزال مستوى ضعيفا وأداء محتشما من عناصر الطرفين، خلال الشوط الثاني بالخصوص، وبالتعادل أضاف الفريقان نقطة إلى رصيد كل منهما، إذ بلغ رصيد سريع واد زم 3 نقاط، ورصيد الجيش الملكي صار 5 نقاط.