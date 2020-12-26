لقاء واد زم والجيش الملكي ينتهي بالتعادل السلبي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
السبت 26 دجنبر 2020 - 19:09
أنهى التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي سريع واد زم وضيفه الجيش الملكي، في مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب الفوسفاط بخريبكة.
وعرفت مجريات النزال مستوى ضعيفا وأداء محتشما من عناصر الطرفين، خلال الشوط الثاني بالخصوص، وبالتعادل أضاف الفريقان نقطة إلى رصيد كل منهما، إذ بلغ رصيد سريع واد زم 3 نقاط، ورصيد الجيش الملكي صار 5 نقاط.
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فريق الجيش أصبح ينشط البطولة فقط ، لا القاب و لا شيئ يستحق الذكر
السلام عليكم
يظهر لي جليا ان عبد الرحيم طاليب أمشى فيها.
فريق الجيش الملكي .لم افهم .أين يكمن الخلل .في هاذا الفريق .اهو في الاعبين او التقنيين.ام في التسيير .سنة بعد سنة يتراجع مستواه .
فجل الفرق المغربية مردودها ضعيف جدا .ولا فرجة .لا تنافسية .لا تقنيات .التدريب ضعيف .التسيير ضعيف .المال يهدر يمينا وشمالا .بدون فائدة اللياقة البدنية ضعيفة .الحنك ممتازين فيه
الجيش الملكي ينزل من القمة إلى فريق جد عادي ينشط البطولة و في آخر الدورات غالبا ما يحاول الافلات من النزول، لا أعرف ما السبب الحقيقي في ذلك كل الإمكانيات متوفرة، أظن يجب تغيير عقلية المسيرين و بالأحرى يجب انتخاب مسيرين مدنيين، لأن العقلية العسكرية الدكتاتورية يجب أن تزول و تنمحي من الوجود
صراحة لا نعرف الاءسباب الحقيقية التي تحول دون عودة الجيش الملكي ءالى المستوى الذي يليق به ويجعل منه الفريق الذي ينافس على البطولة الوطنية،وينافس على الواجهة القارية:
فكل الظروف المادية متوفرة،فميزانية الفريق تاخد من ميزانية الجيش،اي من ميزانية الدولة،ولا يعرف الفريق أزمات مالية،يمكن لمسؤولي الفريق الركوب عليها لتبرير مسلسل فشلهم.
ملاعب التداريب ولاءجراء المقبلات الرسيمة،وتتوفر على كل المعايير العالمية.
المشاكل المالية التي يمكن أن تؤثر على نفسية اللاعبين منعدمة،كما ان اللاعبين يتوصلون بمستحقاتهم المالية المضمونة بشكل منتظم وغادي.
ءاذن اين هو المشكل؟؟؟!!!والذي ينبغي على مسؤولي الفريق العسكري توضيحيه للجمهور العسكري وللجمهور المغربي عامة باءعتبار الفريق العسكري ملك لكل المغاربة،وءالا عليهم تقديم ءاستقالتهم وبصورة جماعية وفسح المجال لمسيريين اخريين وبعقلية وبنفس جديد.