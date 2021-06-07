لقاء وطني يستعرض تحقيق المساواة بين الجنسين

في إطار التحضير للمنتدى الدولي لـ”جيل المساواة العالمية”، وتخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لـ”منهاج عمل بيجين”، أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تنظيم لقاء وطني حول التقدم المحرز والتحديات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار تفعيل “منهاج عمل بيجين” لسنة 1995، وذلك يوم الثلاثاء 08 يونيو بالرباط.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى فتح نقاش مع الشركاء والفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، من أجل تبادل الآراء والتجارب والممارسات والخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها خلق بيئة ملائمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين في كافة المجالات، في أفق مشاركة المملكة المغربية في منتدى “جيل المساواة” المزمع تنظيمه بباريس في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2021.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ مشترك للوزارة المذكورة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، توصلت به هسبريس، محطة أساسية في مسار تقييم الخطة الحكومة للمساواة “إكرام 2” (2017-2021)، خاصة في إطار التفاعل مع جمعيات المجتمع المدني بشأن الأولويات والتحديات الجديدة المرتبطة بتداعيات كوفيد -19 وإحداث دينامية جديدة في سياق إعداد خطة حكومية ثالثة للمساواة “إكرام 3”.

وسيتميز هذا اللقاء التشاوري، يضيف البلاغ، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث.