لقاء وطني يستعرض تحقيق المساواة بين الجنسين

في إطار التحضير للمنتدى الدولي لـ”جيل المساواة العالمية”، وتخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لـ”منهاج عمل بيجين”، أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تنظيم لقاء وطني حول التقدم المحرز والتحديات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار تفعيل “منهاج عمل بيجين” لسنة 1995، وذلك يوم الثلاثاء 08 يونيو بالرباط.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى فتح نقاش مع الشركاء والفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، من أجل تبادل الآراء والتجارب والممارسات والخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها خلق بيئة ملائمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين في كافة المجالات، في أفق مشاركة المملكة المغربية في منتدى “جيل المساواة” المزمع تنظيمه بباريس في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2021.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ مشترك للوزارة المذكورة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، توصلت به هسبريس، محطة أساسية في مسار تقييم الخطة الحكومة للمساواة “إكرام 2” (2017-2021)، خاصة في إطار التفاعل مع جمعيات المجتمع المدني بشأن الأولويات والتحديات الجديدة المرتبطة بتداعيات كوفيد -19 وإحداث دينامية جديدة في سياق إعداد خطة حكومية ثالثة للمساواة “إكرام 3”.
وسيتميز هذا اللقاء التشاوري، يضيف البلاغ، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث.
طالبوا بالعدل بين الجنسين
لكن المساواة هذا لم يجعله الله بينهم
للذكر مثل حظ الانثيين
وليس الذكر كالانثى
بصفتي ممارس لمهنة الفنون التشكيلية رأيت فنانين تشكيليين يتعرضون للتهميش والإقصاء والاضطهاد ولم أرى ولافنانة تشكيلية واحدة تتعرض للتهميش والإقصاء والاضطهاد بل على العكس تماما، علما بأن جل الفاعلين الثقافيين والاجتماعيين الحاكمين في هذا القطاع جلهم من النساء. ومن هنا نعرف مبررات ودوافع منطق الكيل بمكيالين والتمييز العنصري.
أنتم تتحدثون عن المساواة، إذا كنتم تقصدون الرجال فالرجال لم يعد لهم أي دور في تدبير الحياة الثقافية والاجتماعية إذ أصبح جلهم خاضعين للنساء، وأما إذا كنتم تقصدون النساء فالنساء يأبين المساواة ويقلن أن الحقوق التي أعطيت لهن ليست بدافع تحقيق المساواة وإنما بدافع الانتقام من الرجال من باب رد الاعتبار.
الرجال الأقوياء والقساة والشداد لايعانون من أية مشكلة تذكر بهذا الخصوص من يعاني هم أضعف وأطيب الرجال الذين يكونون أهدافا سهلة للنساء.
كاين ميز عنصري سلبي ضد الرجل لدرجة خطيرة خصوصا من حيث فرص العمل في القطاع الخاص .المدارس الخصوصية نجد ما يفوق % 90 نساء والنسيج و معامل الخياطة و شركات الكابلاج و هذا خطير جدا و الاءحة طويلة و علاش زعما هذ الميز .ياك حنا كاملين مغاربة . النتيجة الياس عند الشباب لي بدا يفكر يهاجر البلاد. و المهام الصعبة في القطاع العام نجد العنصر ااذكوري مثلا الا سافرت بالليل تجد رجال الدرك و الشرطة من الرجال . من حيث المنطق لازم
نلقاو حتى العنصر النسوي في البراجات و الماكن الصعبة
كذبة خارصة
بل لكا خلقته
ولكل حقه
ولكل واجباته
مادون ذالك دعوة خرصاء لا تروم الا الى انحلال المجتمع