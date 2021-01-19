لقاء يجمع بين أمزازي بشباب مصابين بالتوحد‎

عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، الأربعاء، بالمقر المركزي للوزارة، في الرباط، لقاء مع ثلة من الشباب ذوي التوحد المناصرين الذاتيين.

ووفق بلاغ صحافي مشترك، فإن هذا اللقاء يندرج في سياق تنفيذ خطة عمل تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، للترافع حول حقوق الأشخاص ذوي التوحد وحقهم في التمثيلية الذاتية، وكذا في إطار المشروع الذي ينفذه التحالف بشراكة مع السفارة البريطانية في الرباط، بخصوص “الإعداد التشاركي لنموذج قاعات الموارد لفائدة التلاميذ ذوي التوحد”، في علاقته بالبرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

كما يعد هذا اللقاء “ثمرة للجهود المبذولة لتمكين الشباب ذوي التوحد من آليات المناصرة والتمثيلية الذاتية، إذ تم خلاله إجراء حوار بناء بين الشباب ذوي التوحد المناصرين الذاتيين والوزير حول البرنامج الوطني للتربية الدامجة والحق في التربية والتعليم للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو التوحد والأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام”.

يذكر أن الوزارة قامت، خلال شهر يونيو 2019، بإطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة. “كما أبرمت عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين وجمعويين، بمن فيهم التحالف، إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، والهادفة إلى ترسيخ المقاربة التشاركية، وتمكين الشباب ذوي التوحد من الدفاع عن حقوقهم في المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع”، وفق البلاغ الصحافي ذاته.