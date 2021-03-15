لقاء يقارب موضوع المغربيات في العشرية الجديدة

قاربت فاعلات نسائية، خلال لقاء تواصلي نظم مساء الأحد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور بمناسبة عيد المرأة الأممي، موضوع “المرأة المغربية خلال العشرية الجديدة”.
وقالت مينة عطيف، رئيسة اللقاء التواصلي، في كلمتها الافتتاحية، إن “التجربة المغربية، خاصة في ضوء الدستور الجديد، كرست التعامل الإيجابي مع المرأة، ويتجلى هذا في عدة مستويات، منها تفعيل المساواة وحق المشاركة المواطنة للمرأة، إلى جانب إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، ومناهضة العنف وأشكال المعاملات القاسية الحاطة من الكرامة الإنسانية”.
وأضافت عطيف، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته منظمة المرأة التجمعية بالناظور، أن “تجربة الإصلاح المغربية شملت تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف الانتخابية، وتفعيل حقوق الفئات الهشة، وكذا إقرار مجموعة من النصوص القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية، مما يقدم صورة إيجابية عن وضعية المرأة في المغرب”.
وتناولت المتدخلات في اللقاء التواصلي ذاته دور المرأة ومجهوداتها في إثبات نفسها إلى جانب الرجل في كافة المجالات المختلفة، خاصة تلك التي كانت حكرا على الرجل، حيث تميزت في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة والسياسة… وتجاوزت النظرة الدونية التي رافقتها وعانت بسببها التهميش والإقصاء على مرّ العصور.
وأكدت المشاركات في هذا اللقاء أن المغرب بذل مجهودا كبيرا للرفع من تمثيلية النساء في المشهد السياسي بما يتناسب مع المعايير الدولية، بإدراج مقتضيات قانونية في مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وقانون الأحزاب السياسية.
أما على المستوى الحقوقي، فقد تحقق، حسب المداخلات ذاتها، النهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء وحمايتها بإحداث مجموعة من الهيئات الدستورية، خاصة منها هيئة المناصفة. ويتجلى هذا على المستوى الإعلامي في تفعيل آليات النهوض بصورة المرأة ودورها، وتعزيز مشاركتها في المشهد الإعلامي بتبني قطاع الاتصال برنامج المساواة بين الرجل والمرأة.
وفي ختام هذا اللقاء، فتح باب النقاش والمداخلات أمام الحاضرات، اللواتي أكدن على ضرورة تمكين المرأة من كافة حقوقها، وإقرار المساواة التامة بين الجنسين، وتقديم حصيلة إيجابية حول قضية المرأة في مختلف المجالات والميادين خلال العشرية الجديدة.
دعم حزب التجمع الوطني للأحرار للتمثيلية الشبابية و النسائية هو تجديد للديمقراطية و إعطاء صوت للشباب و للنساء في صنع القرار السياسي هو حافز و تشجيع على المشاركة السياسية
يجب التنويه بعمل حزب التجمع الوطني للأحرار في دعم الشباب و النساء و تشجعيهم على الانخراط في العمل السياسي و هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي يضعها هذا الحزب في الشباب و النساء في صنع القرار السياسي و كذا لتعزيز الديمقراطية و التمثيلية الحقة
المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية والتعبير الواضح عن مبدأ سيادة الشعب وتقضى المشاركة السياسية وجود شباب و نساء لأنهم الاكثر اهتمام بالشأن العام و دعم حزب التجمع الوطني للاحرار و الشباب و النساء لانخراط في العمل السياسي ما هو الا دليل على نية هذه الحزب في الاصلاح و اعترف بامكانية الشباب و النساء في صنع القرار السياسي
حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق اعطاه فرصة في الانتخابات المقبلة لأنه هو اقرب الاحزاب للمواطن و دائما تجيده أول المتفاعلين مع مختلف قضايا الوطن و المواطن
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب الأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا بمنظماته الغنية.
حزب الاحرار يستحق التشجيع و اعطاه فرصة لأنه هو الحزب الوحيد الذي اره قادر على الاصلاح و التغيير الحقيقي الذي يطمع اليه المواطن المغربي
كلكم عمل و أمل يا أحرار فعلا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في المسير.
حزب التجمع الوطني للاحرار أبان على أنه الحزب المنقذ من الاوضاع و السياسات الفاشلة التي خلفها حزب البيجيدي و قد أبان على هذا من خلال النجاحات التي حققها منتخبه في مختلف المؤسسات المنتخبة
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته متألق بنسائه و شبابه الذي لطالما نثر ثمار كفاءته، دمتم متألقين يا أحرار.
حزب التجمع أبان على حسن نيته و اتهمامه بالمصلحة العامة و ذلك في مجموعة من المناسبات و من مختلف مواقع المسؤولية التي يشغلها وزرائه و منتخبيه
بكل صراحة يبقى حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي يزخر كفاءات وطنية قادرة على تحقيق التغيير الذي ينظروه المغاربة
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب أعطى قيمة للمرأة السياسية و ها نحن ذا نرى عطاء النساء الأحرار و نضالهم المتوالية من أجل غد جديد.
Nous sommes très fiers de ce parti qui a toujours soutenu et valorisé la femme, vraiment vous êtes toujours les meilleurs.
و نعم الحب، فعلا هد الحزب غني بالكفاءات الشابة و النسائية اللي بينو لينا على الدور ديالهم في المجتمع، من هاد المنبر كنحيو جميع نساء المغرب على المجهودات الجبارة التي تقوم بها.
تبارك الله عليكم فعلا راكم فالمستوى المطلوب بالإنجازات ديالكم الجبارة النضالية النبيلة ،شخصيا انا ارفع قبعتي لهذا الحزب.
انا احترم هذا الحزب كل الاحترام لأنه كان و لا يزال دائما يؤمن بقدرات شبابه و نسائه و جميع منظماته و يتيح لهم فرصة الولوج السياسي.
Nous vous sommes reconnaissants pour vos aimable initiative, vous êtes toujours au sommet
حزب التجمع الوطني للأحرار يفتح أفاق للشباب ليعبروا على تطلعاتهم السوسيوحكماتية من أجل تحقيق الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة وهو حافز للأجيال الصاندة للمشاركة السياسية في صناعة القرار ببلادنا.
تحية نضالية لنساء الأحرار على هاد المجهودات الجبارة اللي كايدير من أجل تغيير البلاد للافضل.مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار على احتضان مثل هذه الكفاءات.
العمل و المعقول شعار اليوم و المستقبل، و هو شعار حي في قلوب كافة مناضليه و منتخبيه و سياسييه.
لا يمكن الحديث عن حزب التجمع الوطني للاحرار بدون ذكر اسماء وازنة مشهود لها بكفاءتها في العلوم و الحقوق و التجارة و الاقتصاد.
يجب الاعتناء بكافة افراد المجتمع، و فئاته، و خاصة النساء اللواتي يشكلن عصب المجتمع
على الاقل هناك احزاب مازالت تستثمر في المؤهلات البشرية لأفرادها
كلكم دكاكين سياسية من دون استثناء، مهما تعددت توجهاتكم الايديولجية و السياسية فهدفكم المشترك هو الاستفادة الشخصية.
الجميع يعلم من هو الحاكم الفعلي للملكة الشريفة، و لولاه لرأينا بلدنا مدمرا تنهشه كلاب الداخل و الخارج.
بخلاصة ليس في القنافذ املس…
تأسس حزب التجمع الوطني للأحرار على مبدأ النهوض بالمشاركة الفعالة والواعية للنساء في الحياة السياسية عامة وبالخصوص في العملية الإنتخابية تصويتا وترشيحا و ساهم في فتح النقاش حول مداخل المشاركة السياسية الواسعة للمرأة في كل بقاع الوطن في كلا الوسطين الحضري و القروي بكل السبل الممكنة لتجاوز العراقيل السوسيواجتماعية و تحديات التنمية
مذكرة حزب الحمامة تترجم المبادئ القوية للحزب على أرض الواقع فمنذ اليوم الأول راهن الحزب على النساء و الشباب و هاهو اليوم يستمر في النظال
جاءت المذكرة التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار بكل ما هو مهم و يصب في مصلحة الشباب المغربي في ما يخص الشأن السياسي و المجتمعي كذلك
حمل حزب التجمع الوطني للأحرار على عاتقه مهمة الترافع على أن يتم ولوج الشباب إلى المؤسسات الدستورية عبر صناديق الإقتراع و خوضهم حملة إنتخابية حقيقية تعطيهم حق تمثيل من أقنعوهم بوضع التقة فيهم .و هكذا يكون تجسيد الدمقراطية الحقيقية