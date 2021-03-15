لقاء يقارب موضوع المغربيات في العشرية الجديدة

قاربت فاعلات نسائية، خلال لقاء تواصلي نظم مساء الأحد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور بمناسبة عيد المرأة الأممي، موضوع “المرأة المغربية خلال العشرية الجديدة”.

وقالت مينة عطيف، رئيسة اللقاء التواصلي، في كلمتها الافتتاحية، إن “التجربة المغربية، خاصة في ضوء الدستور الجديد، كرست التعامل الإيجابي مع المرأة، ويتجلى هذا في عدة مستويات، منها تفعيل المساواة وحق المشاركة المواطنة للمرأة، إلى جانب إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، ومناهضة العنف وأشكال المعاملات القاسية الحاطة من الكرامة الإنسانية”.

وأضافت عطيف، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته منظمة المرأة التجمعية بالناظور، أن “تجربة الإصلاح المغربية شملت تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظائف الانتخابية، وتفعيل حقوق الفئات الهشة، وكذا إقرار مجموعة من النصوص القانونية كمدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية، مما يقدم صورة إيجابية عن وضعية المرأة في المغرب”.

وتناولت المتدخلات في اللقاء التواصلي ذاته دور المرأة ومجهوداتها في إثبات نفسها إلى جانب الرجل في كافة المجالات المختلفة، خاصة تلك التي كانت حكرا على الرجل، حيث تميزت في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة والسياسة… وتجاوزت النظرة الدونية التي رافقتها وعانت بسببها التهميش والإقصاء على مرّ العصور.

وأكدت المشاركات في هذا اللقاء أن المغرب بذل مجهودا كبيرا للرفع من تمثيلية النساء في المشهد السياسي بما يتناسب مع المعايير الدولية، بإدراج مقتضيات قانونية في مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وقانون الأحزاب السياسية.

أما على المستوى الحقوقي، فقد تحقق، حسب المداخلات ذاتها، النهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء وحمايتها بإحداث مجموعة من الهيئات الدستورية، خاصة منها هيئة المناصفة. ويتجلى هذا على المستوى الإعلامي في تفعيل آليات النهوض بصورة المرأة ودورها، وتعزيز مشاركتها في المشهد الإعلامي بتبني قطاع الاتصال برنامج المساواة بين الرجل والمرأة.

وفي ختام هذا اللقاء، فتح باب النقاش والمداخلات أمام الحاضرات، اللواتي أكدن على ضرورة تمكين المرأة من كافة حقوقها، وإقرار المساواة التامة بين الجنسين، وتقديم حصيلة إيجابية حول قضية المرأة في مختلف المجالات والميادين خلال العشرية الجديدة.