لقاء يقرب الإيطاليين من الاستثمار في المغرب

شكلت فرص الاستثمار في المغرب محور ندوة افتراضية نظمتها سفارة المملكة في إيطاليا، ورئاسة المنطقة ذات الحكم الذاتي فريولي فينيتسيا جوليا، وكونفدرالية أرباب المقاولات الإيطالية “كونفندوستريا” في المنطقة نفسها.

وأشاد يوسف بلا سفير المغرب في روما، في مداخلة خلال هذا اللقاء أول أمس الاثنين، بالعلاقات الممتازة القائمة بين المملكة المغربية وإيطاليا، مبرزا التقدم الذي أحرزه المغرب على مستويات عدة خلال العقدين الماضيين، والذي يمثل ثمرة سياسة الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية ومتعددة القطاعات التي تم الانخراط فيها، خاصة في المجال السياسي، الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرز بلا “تحسن أداء الاقتصاد المغربي، وتصنيف المغرب في تقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتهيئة مناخ أعمال محفز وموات لمشاريع تحدث الثروة ومناصب الشغل، إضافة إلى موقع المغرب كقطب إقليمي على أبواب أوروبا، وهي كلها مؤهلات تزخر بها المملكة”.

من جانبه، أكد ريكاردو ريكاردي، نائب رئيس منطقة فريوليان، أن المغرب شريك أساسي لإيطاليا وأوروبا، وحليف في إفريقيا، داعيا إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون على عدة مستويات، لا سيما في مجال التعليم العالي، من خلال القيام بمشاريع للبحث العلمي بين جامعتي تريستا وأوديني وجامعتي الرباط وطنجة.

مايكل أنجلو أغروستي، رئيس “كونفندوستريا”، سلط الضوء من جهته على الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب والإصلاحات الجارية التي توفر مناخا مناسبا للاستثمار. وأعرب عن عزمه برمجة بعثة اقتصادية تضم رجال أعمال إيطاليين لزيارة المغرب في الشهور القادمة.

ودعا زينو داجوستينو، رئيس الهيئة المينائية لموانئ شرق البحر الأدرياتيكي في تريست ومونفالكون، إلى إقامة شراكة بين ميناء طنجة المتوسط وميناء ترييستي (أول ميناء للشحن في إيطاليا عام 2017)، وكذا إلى تبادل الممارسات الفضلى، لا سيما في ما يتعلق بنموذج مناطق حرة صناعية للتصدير في المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة فريوليان قد تم تحديدها من بين الأقاليم الإيطالية الخمسة التي تتمتع بالحكم الذاتي مع وضع خاص، على المستوى الإداري، التشريعي والمالي.