انطلاق حملة التلقيح ضد "كورونا" يضع المصالح الصحية أمام تحديات جمّة

مع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، انتقل النقاش حول مدى قدرة المراكز الصحية الجهوية وترسانتها البشرية على تغطية الحاجة إلى التحليلات المخبرية والفحوص الطبية، إلى مدى قدرتها على التأمين التام لعملية التلقيح في الظروف المثالية الموصى بها.
ومن المرتقب أن تكون الجهات أمام اختبار صعب، خصوصا بعد تعثر بعضها في تأمين عدد اختبارات كبيرا، وهو ما يفرض تحركا لضمان مرور عملية التلقيح في ظروف جيدة، خصوصا على مستوى توفير اللوجستيك الضروري.
وبدأت الجرعات في وصول إلى مناطق عديدة، من بينها الصحراء، كما استقبلت مراكز عديدة الفوج الأول من الملقحين، فيما ستكون الأسابيع المقبلة أكثر ضغطا بانفتاح الأطر الطبية على عملية تلقيح الفئات الشابة.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن الدولة خصصت لوجستيكا ووحدات متنقلة لتأمين اللقاح، مؤكدا أن جميع التفاصيل مستحضرة في القرى بدورها، والكثير من الأمور جرى تأمينها من أجل إنجاح العملية.
وأضاف الناجي، في تصريح لهسبريس، أن الجهود يجب أن تتواصل مستقبلا لضمان نجاح العملية، مطالبا باحترام المواعيد وكافة إجراءات التلقيح لتفادي بعض مظاهر الفوضى التي انتشرت بالمستشفيات والمراكز إبان ذروة تفشي الفيروس.
وأوضح المتحدث أن المواطنين عليهم الالتزام بكافة الإجراءات المعمول بها، خصوصا وأن تفاصيل ومواعيد كل فرد باتت متاحة للجميع، وإذا ما تم احترام ذلك، فسيكون كل شيء على ما يرام، مسجلا أن أهم معطى يجب استحضاره هو ضرورة توفير ظروف التبريد للقاحات.
وحسب الناجي، فإذا تمت جميع العمليات في أحسن الظروف، فلن تتجاوز مدة التعافي التام من الفيروس 15 أبريل المقبل، مؤكدا أهمية احترام الأطباء لإجراءات التعقيم، وضمان مرور كافة العمليات في أجواء تحترم سياقات كوفيد-19.
ايوا المصالح الصحية خاصها تقيم الحالة الصحية ديال اي واحد جا العندهوم وشوفوا حالتو كيدايرا عاد يدقو ليه البرا الى كان ماخاصوش يدقها مايدقوهاش ليه و وقبدوها فالبرنامج ايوا كاينة الخدمة مزيان.
نرجو من الله ان يرفع عنا الوباء والبلاء ويسقي الارض و لعباد ويرحم أمة محمد صلعم. رسالتي لكل من فديه شغل راه جنوي وصلات لعصم كم قال المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه عدد من أصحاب مهن وصناع وطالب معاشر ومقولات صغرى وطكسي كبير رباط سلا وحمامات وبعض لمهن أخرى تضررو من إغلاق او من حصار الأرزاق وبغت نعرف علاش طوبيس طرام طريبور وخطفا حملتهم تفوق 160/100 وحثارين حمام وطكسي كبير بارع بلايص ديلاش ال كانو كل لمدن لمغربي ضاعفه تعرفه الا هنا في رباط سلا السي وزير دالخيه اسي والي رباط، سلا تماره تعرفه 5دراهم ديلاش لغزوال تأمين 12000درهم عن 6مقاعد تربتات سياره جديده بدون دعم لفزيت كرا مديونيه ولحلاوه مفروض تحت ضغط قسم لقتصادي وبنتاج رباط او يوقفو مادونيه ارجو ان تعالو هد لمسكل عدد من يشتغل في حمام معنوش حت سميك عندو لتزامات واش هد كرونا كتجي غير في طكسي كبير وفي الليل ورا 8 وحمام عطونا عقلكم وكفى من ضغط لانه يولد لنفجار عندن سومه كرائيه صو الما دوا غالي تطبيب غاالي دوا مقطوع ديال طنسيون سكر القلب وثمن تضاعف زد عدد من مواد لغدايه تضاعف تمنه زد اشطر كهرما واش ميشي حرام ان ستهلكت 133كيلو نضوبل خلاص
15 ابريل؟ كاين غير 2.5 مليون لقاح.. و خاص عالاقل 84 يوم.. كي دار ليها هذا..
عندي تساؤل بسيط ولكنه مهم جدا ولم اسمع أي أخصائي يتحدث عنه: إذا كانت أعراض اللقاح هي وجع في الرأس وارتفاع طفيف في درجة الحرارة وحالة عياء وآلام المفاصل وانتفاخ واحمرار في مكان اللقاح وستندثر في ظرف يومين إلى ثلاثة أيام, فهل كل من يلقح من أطباء وممرضين ورجال الأمن والدرك وجميع من يوجدون في الصفوف الامامية وغيرهم سوف يتمكنون من العمل وتأذية واجبهم المهني رغم كل تلك الاعراض ؟؟؟
هل حملة التلقيح ستنجح مع تراجع وانعدام حس و هم الاحتراز؟هل سبقت حملة التلقيح حملة تحسيسية إعلامية تقدم و تشرح بروتوكول الاحتراز بعد الجرعة الأولى والثانية و ما بينهما؟أم التلقيح تكرار لفوضى وارتجال الحجر الصحي؟هل أعراض اللقاحين المعتمدين هي نفسها أم لا؟ هل سيلقح أعضاء نفس العائلة بنفس اللقاح أم بلقاح مختلف احترازا لأعراض وآثار جانبية غير متوقعة؟في حال ظهور أعراض غير متوقعة و مضاعفات خطيرة، هل المستشفيات جاهزة و الطاقم الطبي مؤهل؟ كل شيئ قد يكون جديدا! الوفيات ارتفعت في بريطانيا بعد بدأ عملية التلقيح!هل سيعتمد نفس اللقاح في نفس الجهة أم سيتم التنويع؟ هل سيطلب من المُلَقَّحِين التزام الحجر الصحي بين الجرعتين و بعد الجرعة الثانية لعزلهم عن العدوى؟ هل سيكون هناك كشف على الفيروس قبل التلقيح؟بذلك لا يلقح من طور مناعته طبيعيا!
هل يستطيع وزير الصحة أن يطل هذا المساء في ندوة صحفية للإجابة عن أسئلة هذه التحديات,أسئلة المواطنين مباشرة بالهاتف أو ب س.م.س؟هل يستطيع مسؤول أو خبير كتابة مقال يجيب فيه عن الأسئلة و ينشره هنا؟في أمريكا يتحدث الرئيس،المتحدث باسم البيت الأبيض،حكام الولايات،الكونغرسيون،مدراء الشرطة عند الضرورة،عمداء المدن! هنا لا يتكلم أحد لا يتحدث أحد للمواطنين!في عز الغرق و الفيضانات رأينا القنوات التلفزية و سمعنا بعض الإذاعات تستفز بالتفاهة و الرداءة!لماذا نؤدي الضرائب؟ لضربنا فقط!أسئلة كثيرة معلقة لم يتم الإجابة عنها قبل انطلاق التلقيح.نفس ضبابية الدخول في الحجر الصحي!من طور مناعته الطبيعية،هل يحتاج للقاح،هل سيلقح؟ هل هناك خطر “تضارب” المناعات؟هل أخذ الفيروس بين الجرعتين سيحد من فعالية اللقاح؟هل سنحتاج لحجر لقاحي؟هل اللقاحات تطور الاستجابة والمناعة؛وأيضا تمنع الفيروس من التحور أم لا؟إذا فشل اللقاح و التلقيح؛هل سيقال الشعب هو المسؤول لأنه لم يحترز في وسائل نقل عامة مدبوزة و معامل مستهترة و مراقبة رخوة مرتخية؟ماذا يجب فعله تماما بعد الجرعة الأولى والثانية وما بينهما؟ ضباب و بياض!